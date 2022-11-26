Haberler

Yaşam Haberleri

Kocaeli'de Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü

Kocaeli'de Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü

Kayak pistleri ile dünya çapında üne kavuşan kış turizm noktalarından olan Kartepe'de dağın zirvesi ve kayak merkezi karla örtündü.