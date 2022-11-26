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- Kocaeli'de Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü
Kocaeli'de Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü
Kayak pistleri ile dünya çapında üne kavuşan kış turizm noktalarından olan Kartepe'de dağın zirvesi ve kayak merkezi karla örtündü.
- 26.11.2022 - 11:24
- Güncelleme : 26.11.2022 - 11:34
Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Önce sağanak sonra kar yağdı
Bölgede dün akşam etkili olan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.
Kar kalınlığı 5 santimetre
Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.
Önlemler alındı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, bu aşamada ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlemler aldı.