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    Kocaeli’de kuru bamya fiyatı gram altınla yarışıyor

    Bugün gram altının fiyatı 1.038 liradan işlem görürken, Kocaeli’de kilosu 800 ile 1.000 liradan alıcı bularak, nerede ise gram altınla yarışır halde.
    • 14.08.2022 - 13:59
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    Kocaeli’de kuru bamya fiyatı gram altınla yarışıyor

    Meşakkatli bir üretimin sonucunda elde edilen kuru bamyaya ilgi giderek artıyor.

    Bu ilgi ile de Kocaeli’de kilosu 800 ile 1.000 liradan alıcı bulan kuru bamya fiyatı adeta gram altınla yarışıyor.

    Bamyalar sabah güneş görmeden toplanıyor

    Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Taze bamyanın kilosu pazarda 40 liradan satışa sunulurken, binbir zahmetle kurutulduktan sonra fiyatı 1.000 liraya kadar çıkıyor.

    "Mahsul az çıkınca fiyatlar yükseliyor"

    Dükkanında kuru bamya satan aktar Emin Özcan, "Elimizde geçen senenin mahsulleri var. Bu nedenle kuru bamyayı 800-1.000 lira arasında müşterilerimize veriyoruz. Yeni sezonda bize gelişinin 1.000 lira olacağını bekliyoruz, tabii bunu zaman gösterecek. 800 liraya mı satarız yoksa 1.250 liraya mı satarız, arz-talep mahsulün durumuna bağlı. Mahsul az çıkınca doğal olarak fiyatlar yükseliyor.

    Kuru bamya

    Dizlerdeki sıvı kaybına ve diz ağrılarına iyi geliyor

    Genelde bilinçli insanlar dizlerdeki sıvı kaybına ve diz ağrılarına iyi geldiğinden dolayı kuru bamya tohumunu tüketiyorlar. Bunun yanı sıra vücuda faydalı olduğundan dolayı bamya çiçeğini et ile harmanlayarak yemek yapıyorlar." dedi.

    Kuru bamya

    Kuru bamya


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