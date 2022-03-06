Kocaeli'de kuyumcularda düğün sezonu öncesi hareketlilik

Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda alışveriş telaşı başladı.

Özellikle mart ayı kuyumculuk sektörünün en hareketli aylarından biri.

Kocaeli'de de düğün sezonu için hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, kuyumcuların yolunu tutuyor. Hazırlıklarını tamamlamak isteyen gelin ve damat adayları en çok bilezik, set takımları ve alyans tercih ediyor.

Gelin ve damat adayları altın takıları tamamlarken, düğüne katılacak misafirler de hediyelik altına yöneliyor.

"DÜĞÜN SEZONUNDA HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

Altın fiyatlarının yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini ifade eden kuyumcu Sergen Kavartkurt, "Mart ayındayız, özellikle nişan aylarının olduğu dönemdeyiz. Pandemi kısıtlamalarının da kalkmasıyla bu sene düğün sezonunda hareketlilik bekliyoruz. Özellikle düğün sezonunda altına bayağı bir rağbet olacaktır. Gelin ve damatlar bilezik, set takımları ve alyansları tercih ediyor. Ciddi bir hareketlilik bekliyoruz.





FİYATLAR BİRAZ DAHA YÜKSELECEK

Fiyatlar şu an yükselişte ve fiyatların biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Tabii ki fiyatların belli bir noktada sabit kalması bizim için daha iyi olacaktır. Genellikle klasik alyanslar tercih ediliyor. Ortalama fiyat olarak 1.500 liradan başlıyor. 14 ayar pırlantalar tercih ediliyor." dedi.

"GENELDE GRAM ALTINLAR TERCİH EDİLİYOR"

Düğün takısı olarak gram altının tercih edildiğini söyleyen Kavartkut, "Çeyrek altın ve yarım altın fiyatı sebebiyle düğün takısı olarak çok tercih edilmiyor. Düğünler için genelde gram altınlar tercih ediliyor. Düğün yapacak müşterilerimizin imkanları varsa şimdiden altın almaları onlar için daha iyi olacaktır. Çünkü altının uzun vadede biraz daha yukarı doğru tırmanacağı görünüyor.





SAVAŞ ALTIN PİYASASINA YANSIDI

Ukrayna ve Rusya’nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı. Savaş başladıktan sonra biraz yükselmeye başladı." diye konuştu.