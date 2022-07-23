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- Kocaeli'de üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun kaldı
Kocaeli'de üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun kaldı
Kocaeli, "Nusrat" cinsi buğday tohumunu hasat etti. Bu yıl üreticinin beğenisini kazanan bu çeşit, hayvan yeminin dışında tohumluk da kullanılacak.
- 23.07.2022 - 11:56
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, kurumlar tarafından üreticileri desteklemek adına tarımsal kalkınma projeleri başlatıldı. İlde yerel buğday tohumunu desteklemek ve üretimi artırmak adına başlatılan projeden olumlu dönüşler alınıyor.
İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen "Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi" çerçevesinde üreticilere dağıtılan "Nusrat" cinsi buğday tohumunun verimi yüzleri güldürdü.
"Güzel buğday"
İzmit Şentepe köyünde "Nusrat" cinsi buğdayının hasadını yapan vatandaş Bekir Aygün de buğdayın güzelliğine vurgu yaptı.
Tohumluk ayrılacak
Üreticiler, Nusrat buğday tohumunu tavuklara yem olarak yedirmeyip tohumluk ayırmayı düşündüklerini dile getirdi.