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Kocaeli'de üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun kaldı

Kocaeli'de üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun kaldı

Kocaeli, "Nusrat" cinsi buğday tohumunu hasat etti. Bu yıl üreticinin beğenisini kazanan bu çeşit, hayvan yeminin dışında tohumluk da kullanılacak.