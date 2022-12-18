Yılbaşının simgelerinden olan ve sadece aralık ayında satışa sunulan kokina çiçekleri tezgahlardaki yerini aldı.

Yılbaşının sembol çiçeği olarak görülen kokina, iki ayrı bitkinin titiz bir işçilikle bir araya getirilmesi ile meydana çıkıyor.

Yılbaşının simgelerinden biri olan kokina çiçeği tezgahlardaki yerini bu yıl da aldı. Çiçekçiler, kokina fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre iki kat artarak 50 TL’den satıldığını söyledi.

Çiçekçiler tüm hazırlıklarını tamamladı

Çiçekçiler tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek müşterilerden gelecek siparişleri bekliyorlar.

Demeti 50 lira

Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarında iki kat artış yaşanan kokina çiçeklerinin demeti bu yıl 50’den satılıyor.

Kokina çiçeklerinin fiyatı iki katına çıktı ViDEO

“Kokina siparişleri yılbaşına bir hafta kala daha da artacak”

Yılbaşı için şimdiden kokina çiçeklerini hazırladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Siparişler gelmeye başladı. Yılbaşına bir hafta kala bu siparişler daha da artacaktır. Toptancılardan verdiğimiz siparişlerin bir kısmı geldi, bir kısmı da yılbaşına bir hafta kala gelecek. Biz burada satışını yaparken müşterilerin talebine göre süsleyip hazırlıyoruz.

Eldivenle hazırlanıyor

Çok fazla dikenli olduğu için eldiven ile hazırlıyoruz.” dedi.

"Fiyatlar ikiye katlandı"

İHA'nın haberine göre, fiyatların geçen seneye göre katlandığını belirten Talayhan, “Fiyatlarımız geçen yıla oranla iki katı artmış durumda. Geçen yıl demetini 25 TL’den satıyorduk şimdi ise 50 TL’den satıyoruz. Kokinalar ormanda yetişiyor. Bunun dikenleri ayrı ağaçta yetişiyor. Üzerindeki kırmızı çiçekler de ayrı ağaçta yetişiyor.

Kırmızı çiçekleri dikenli gövdeye ellerimizle diziyoruz

Sonrasında ise kırmızı çiçekleri dikenli gövdenin üzerine boncuk gibi diziyoruz.





700 demet kokina satılacak

Ortalama bir ay içerisinde internet üzerinden yaklaşık 300 ile 500 demet arasında satmayı planlıyoruz. Dükkanda 150 ile 200 demet arasında satmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.