Kömür fiyatları artınca, çam fıstığı kabuklarına ilgi arttı Aydın'ın Koçarlı başta olmak üzere Karpuzlu ve civar ilçelerde halkın geçim kaynaklarının başında çam fıstığı kabukları en fazla rağbet gören yakacaklar arasında yerini aldı.

Dünya genelinde yaşanan enerji krizi ile birlikte artan kömür fiyatları üzerine, vatandaşları alternatif yakıta yöneldi.

Meyvesi altınla yarışan çam fıstığının kabukları da en değerli yakacak olarak üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Kışın ikametlerde ısınma ihtiyacını, yılın 12 ayı ise fırın yakarak üretim yapan iş yerleri ise enerji ihtiyaçlarını karşılamak için fiyatları yükselen kömürden vazgeçip çam fıstığı kabuğu yakmaya başladı.

Kömürden daha ekonomik

Aydın'daki künar işletmelerin önlerinde dağ gibi yığılan fıstık çamı kabukları dikkat çekerken bu yakıtın aynı zamda hem çevre dostu hem de pahalılaşan kömüre göre daha ekonomik olduğu belirtildi.

Her yıl ithal kömür dolayısıyla milyarlarca dolar paranın yurt dışına çıktığını dile getiren vatandaşlar, artık yerli yakıt olan çam fıstığı kabuğunu yakmayı tercih ettiklerini belirttiler.

Aydın'da her yıl 850 tona kadar çam fıstığı üretiliyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesi ülke genelinde çam fıstığı yetiştirmede birinci sırada yer alıyor. Koçarlı’da her yıl ortalama olarak 750 - 850 ton arası çam fıstığı üretilirken bunun yaklaşık 40 katı kabuk ve diğer atıklardan oluşan yakıt malzemesi çıkıyor.

Fıstıklar fabrikalarda işlendikten sonra 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.