Konteyner krizi maliyeti artırdığı için Avrupa, Türk ürünlerine yöneldi

Çin'den mal tedarikine konterneylerin zor bulunmasından dolayı navlun fiyatları hızla yükselişe geçti. Maliyeti artıran sorun, Avrupa'yı kendilerine yakın coğrafyalara yönetti.

Dünya genelinde konteyner sıkıntısının devam etmesi nedeniyle navlun fiyatları yüksekliğini korurken bu durumun Çin'den mal tedarik eden Avrupa'nın rotasını Türkiye'ye kırmasına yol açması öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN REKABETTEKİ LOJİSTİK AVANTAJI DEVREYE GİRDİ

Konteyner sıkıntısı dolayısıyla Çin'den mal tedarikinde maliyetlerin artmasının, birçok ülkenin rotasını lojistik avantajı nedeniyle Türk ürünlerine çevirmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgınının etkileriyle limanlarda salgın kaynaklı gecikmeler yaşanırken bu durum boş konteyner tedarikinde sıkıntıya yol açmıştı.

KONTEYNER NAVLUN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Konteyner navlun fiyatları hızla yükselişe geçerken Asya'dan Avrupa'ya konteyner sevkiyatının maliyeti 2 bin dolarlardan yılbaşında 10 bin dolara kadar tırmanmıştı. Artan lojistik maliyetler nedeniyle uluslararası ticarette sorunlar yaşanmaya başladı. Bu durumdan en çok Çin'den mal tedarik eden Avrupa etkilendi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, muhabirine, Çin'e yönelik lojistik maliyetlerindeki artışın Türkiye açısından avantaj oluşturacağını söyledi.

“ARTIK TÜRK ÜRÜNÜNÜ ALMAK DAHA AVANTAJLI HALE GELECEK”

Şener, Türkiye'de üretilen bir ürünün, artık Çin'den Avrupa'ya gelen bir ürünle rekabet edebileceğini bildirdi. Lojistik maliyetlerindeki artış nedeniyle Çin'den gelen ürünün artık ucuz olmayacağını vurgulayan Şener, "Çin'den Avrupa'ya gelen bir ürünün Türkiye'den de rakipleri varsa artık Türk ürününü almak daha avantajlı hale gelecek." dedi.

"TAMAMEN YERLİ ÜRÜNLER AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Türk ürünlerinin iç pazarda da Çin mallarına karşı rekabet şansının artacağını belirten Şener, Çin ürünlerinin lojistik maliyetleri nedeniyle artık ucuza ithal edilemediğini ve Türkiye'de üretilmiş tamamen yerli ürünlerin avantaj sağlayacağını anlattı. Şener, buna karşın "yarı ürün" olarak Çin'den gelen ve Türkiye'de montajı yapılarak Batı'ya ihraç edilen ürünlerde ise maliyetlerin daha da artacağını, bu ürünlerin Batı pazarındaki rekabet şansının azalacağını ifade etti.