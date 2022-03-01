Konteyner nakliye şirketi Maersk, Rusya'ya hizmetlerini askıya alıyor

Ukrayna'ya savaş açan Rusya, kendisi ile iş yapan uluslararası kurumların tavrı ile karşılaşıyor.

Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi olarak tanımlanan Maersk, Ukrayna'yı işgal ettiği için Moskova’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları geçici olarak askıya alacağını bildirdi.

DANİMARKA MERKEZLİ KONTEYNER ŞİRKETİ RUSYA'YA TAVIR ALDI

Merkezi Danimarka'da bulunan şirketten yapılan açıklamada, konteyner nakliyesini askıya almanın tüm Rus limanlarını kapsayacağı, ancak gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemelerinin bunun dışında kalacağı belirtildi.

GIDA VE YARDIM MALZEMELERİ YAPTIRIMIN DIŞINDA TUTULDU

Açıklamada, “Faaliyetlerimizin istikrarı ve güvenliği, halihazırda yaptırımlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilendiği için, gıda maddeleri, tıbbi ve insani yardım malzemeleri hariç olmak üzere Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan yeni Maersk rezervasyonları geçici olarak askıya alınacaktır.” denildi.