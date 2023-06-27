Konteyner sorunu ve navlun ücretlerinde olumlu gelişme UTİKAD, lojistik sektörünün taşıma araç ve ücretlerinde yaşanan sorunların büyük ölçüde giderildiğini açıklayan bir değerlendirmede bulundu.

AA

Taşınan yük ve verilen taşıma hizmeti karşılığında ödenen bedel olarak tanımlanan navlun fiyatları artarak dış ticaretin önünde engel oluşturmuştu.

O dönemde Çin’den ABD'ye yapılan taşımalarda ithalat-ihracat dengesinin kurulabilmesi için dolu giden konteynerlerin boşaldıktan sonra geri dönmesi gerekmekteydi ancak giden konteynerlerin geri gelmemesi tedarik zincirinde büyük sıkıntıların yaşanmasına sebep oldu

Şimdi ise navlun fiyatları koronavirüs salgını öncesi seviyelerine döndü.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, ortalama navlun fiyatlarının bu ay, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 78 azaldığını ve 924 dolara kadar gerilediğini belirtti.

Konteyner Navlun Endeksi bir yılda yüzde 78 geriledi

Ulusoy, başta Çin olmak üzere Hindistan ve Malezya'nın konteyner üretimine ağırlık verdiğine işaret ederek, takviye yatırımlar yapılarak ekipman sıkıntısının aşılmaya çalışıldığını anlattı.

Fiyatlardaki değişime değinen Ulusoy, şunları kaydetti:

Şanghay Konteyner Navlun Endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 azalarak 924 dolar seviyelerine düştü. Geçen yıl haziranda ortalama navlun ücreti 4 bin 222 dolar seviyesindeydi. Salgın döneminde belli bölgelerde kalan konteynerler normalleşmeyle birlikte tekrar dolaşıma girdi. Böylece navlun fiyatları salgın öncesi seviyelerine geriledi.

Dolaşımdaki konteyner sayısında denge sağlanacak

Çin'in dünya konteyner üretiminin yüzde 90'ını karşıladığını ve 2024 yılında üretimde yavaşlamaya gideceğini belirten Ulusoy, dolaşımdaki konteyner sayısında denge sağlanacağını bildirdi.

"Her bir konteynerin 15 yıl ömrü kaldı"

Ulusoy, her bir konteynerin 15 yıl ömrü olduğu bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu: