Konut almak için yeni fırsatın detayları

Konut piyasasının hareketlenmesi, liralaşmanın artırılması ve vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yeni bir fırsat doğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Kurulu toplantısında ev almak hayali kuranlar için alınan yeni kararları aktardı.

Konut alacaklara iki yeni kredi kampanyası başlatıldı

Erdoğan, konut alacaklara yönelik kamu bankaları aracılığı ile uzun vadelere yayılan iki kredi kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

Açıklanan yeni karara göre, kamu bankaları yüzde 0,89 ve 0,99 gibi cazip faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Vatandaşlar bu kampanyadan ilk kez ya da ikinci kez almalarına göre yararlanacak.

İlk ev ve birinci el şartına yüzde 0,99 faiz

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Birinci ve ikinci el konuta altın ve döviz şartlı faiz yüzde 0,89

İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının ya da hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek.

İnşaat projelerini tamamlamak için 20 milyar liralık kaynak ayrıldı

“İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi”yle de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları halinde krediden yararlanabilecekler. Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.

İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak.

İlk evim konut finansman paketinden yararlananların aylara göre ödeyeceği miktarlar

İlk evim konut finansman paketinden yararlananlar 120 ay vade için yüzde 0,89 faizle ev sahibi olmak için 100 bin lira kredi kullanacaklarsa aylık 1.359 lira öderken, yüzde 0,99 faiz kullanacaklar ise aylık 1.427 lira ödeyecekler.

Yine ilk evim konut paketinden yararlananlar, yüzde 0,99 faiz ile 200 bin liralık kredi için 2 bin 855 liralık taksitlerle 120 ay vade için toplamda 342 bin 600 lira ödeyecek.

Genişletilmiş konut finansman paketinden yararlanmak isteyenler ise yüzde 0,89 faiz oranı ile yine 120 ay vadeli olarak 200 bin lira için 2 bin 718 lira olmak üzere toplamda 326 bin 160 lira ödeyecek.