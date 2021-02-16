Konut Fiyat Endeksi, 2020 yılında yüzde 30,3 yükseldi

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30,3 artışla 154,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Aralık 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri kamuoyu ile paylaştı.

ARALIK AYINDA KFA YÜZDE 1,7 ARTTI

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 154,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30,3, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,7 artış kaydetti.

ÜÇ BÜYÜK İLİN KONUT FİYAT ENDEKSİ

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, yüzde 1,4 ve yüzde 1,2 artış görüldü.

Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,9, yüzde 30,2 ve yüzde 29,4 arttı.