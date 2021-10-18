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    Konut fiyat endeksi ağustosta yüzde 3,9 arttı

    Merkez Bankası, aylık olarak fiyat değişimlerini izlemeye devam ederek; ağustos ayına ait Konut Fiyat Endeksi'ni yayınladı.
    • AA
    • 18.10.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 15:18
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    Konut fiyat endeksi ağustosta yüzde 3,9 arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, aylık olarak fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustos ayına ait veri paylaşıldı.

    Ağustos 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 33,4 artışla 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

    FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ İZLEMEK İÇİN AÇIKLANIYOR

    Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

    REEL YÜKSELİŞ YÜZDE 11,9 OLDU

    Konut Fiyat Endeksi ağustosta, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 33,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 11,9 oldu.

    Konut fiyat endeksi ağustosta yüzde 3,9 arttı #1

    YÜKSELİŞ İSTANBUL'DA YÜZDE 30,7, ANKARA'DA YÜZDE 28,5 VE İZMİR'DE 33,6 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ

    3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,3, 3,3 ve 3,8'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da yüzde 28,5 ve İzmir'de 33,6 yükseldi.

    Konut fiyat endeksi

    FİYAT ENDEKSİNİN YÜKSELDİĞİ İLLER

    Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın bulunduğu bölgelerde konut fiyat endeksinin en fazla artış yaşadığı iller oldu.

    Zonguldak, Bartın, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'un yer aldığı bölgelerde de ise fiyat endeksinin azaldığı görülüyor.

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