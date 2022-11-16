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    Konut fiyat endeksi eylülde yüzde 4,9 arttı

    TCMB tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
    • 16.11.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:33
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    Konut fiyat endeksi eylülde yüzde 4,9 arttı

    Konut fiyatlarındaki artışı rakamsal olarak ifade eden Konut Fiyat Endeksi (KFE), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı.

    Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,9 artarak 575,2 olarak kayıtlara geçti.

    Reel yükseliş yüzde 58

    Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 189,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 58 oldu.

    emlak

    Eylülde İzmir'de fiyatlar yüzde 5,8 artış gösterdi

    Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında eylülde, bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,6, yüzde 4,3 ve yüzde 5,8 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 212,1, Ankara'da yüzde 196 ve İzmir'de yüzde 185,8 yükseldi.

    Konut fiyat endeksi

    Konut fiyat endeksi


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