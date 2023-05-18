Konut Fiyat Endeksi martta yüzde 5,4 artış gösterdi Konut Fiyat Endeksi mart ayında aylık yüzde 5,4 ve yıllık yüzde 132,8 artışla 809,3 seviyesinde gerçekleşti.

AA

Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri konut fiyatlarının geldiği noktayı göstermek açısından önem taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Bu açıklamada deprem bölgesindeki illerin verileri sabit tutuldu.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, martta bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 809,3 seviyesinde gerçekleşti.

Reel yükseliş yüzde 55,4

KFE, martta yıllık bazda yüzde 132,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 55,4 oldu.

İstanbul'da aylık yüzde 4,7'lik artış

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, 6,5 ve 6,1'lik artış görüldü.

İstanbul'da yıllık yüzde 127,3'lük artış

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 127,3 Ankara'da yüzde 135,2 ve İzmir'de 133,4'e yükseldi.

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye verileri sabit bırakıldı

Merkez Bankası konut fiyat endeksini aktarırken, Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle 2023 Şubat ve Mart ayı endekslerinin sabit kabul edildiğini de aktardı.