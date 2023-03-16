Konut fiyat endeksi ocakta yüzde 6,9 yükseldi Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Konut fiyatlarındaki artışı irdeleyen endeksler ocak ayındaki hareketlere ışık tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ocakta aylık yüzde 6,9 ve yıllık yüzde 153,1 artışla 708,3 seviyesinde gerçekleşti. Reel olarak ise yüzde 59,1 oranında arttı.

Kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimleri

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 708,3 seviyesinde gerçekleşti.

Reel yükseliş yüzde 59,1 oldu

KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 153,1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 59,1 oldu.

İstanbul'da endeks aylık yüzde 6,6 arttı

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6, 6 ve 5,8'lik artış görüldü.

İstanbul'da endeks yıllık yüzde 154,4 arttı

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 154,4, Ankara'da yüzde 156,8 ve İzmir'de 149,9 yükseldi.