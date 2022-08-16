Konut fiyat endeksi haziranda 469,8 oldu

Merkez Bankası, haziran ayı konut fiyat endeksini yayınladı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 160,6 yükseldi.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziran verisi açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı KFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 9 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 160,6, reel olarak ise yüzde 47 oranında artış gösterdi.

Konut fiyat endeksi 469,8

KFE, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.





İstanbul'un konut fiyat endeksi haziranda yüzde 9,7 oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9,7, 9,3 ve 8,1 oranlarında arttı.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 184,9, Ankara'da yüzde 165,4 ve İzmir'de yüzde 150,9 yükseldi.