Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Taylan, sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirerek fiyatlardaki dalgalı seyrin kısa zamanda durulacağını dile getirdi.

Konut fiyatlarındaki dalgalı seyrin birkaç ay içinde durulması bekleniyor

Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.

BİRİNCİ EL KONUT FİYATLARI İKİNCİ ELİ DE ETKİLİYOR

Küresel bir sorun haline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı. Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, çelik, çimento gibi kalemlerde maliyetlerdeki artış nedeniyle gayrimenkul fiyatlarında yükseliş yaşandığını söyledi.





"FİYATLARIN OTURMASI BİR KAÇ AY SÜRER"

Son 2-3 ay içinde fiyatların astronomik şekilde yükseldiğini belirten Taylan, benzer durumun ikinci el konutlarda da görüldüğünü kaydetti. Taylan, "Gayrimenkul fiyatları 2-3 ay içinde yüzde 60 civarında yükseldi. Fiyatların oturması birkaç ay sürebilir." dedi.

"EV ALMAK İSTEYEN KONUT BULAMIYOR"

Şu an ev almak isteyenlerin piyasada satılık konut bulmakta zorluk çektiğine işaret eden Taylan, şöyle konuştu:

"Gayrimenkul piyasası hala çok hareketli. Alıcılar kendilerine uygun ev bulduklarında alıyorlar. Fiyatların sürekli değişiyor olmasından dolayı evini satışa çıkaranların sayısı düştü. Artan maliyetler nedeniyle yeni proje de başlamıyor. Fiyatların dengelenmesiyle satılık ev sayısı artacaktır. Bunu, fiyatların belirli bir düzeyde oturması takip edecektir. Şu an köpük artış diyeceğimiz fiyatlar çok fazla yok. Değerlendirme yaparken değerinin çok üzerinde biçilen fiyatları dikkate almıyoruz."





SATIŞLARIN YÜZDE 80 NAKİT

Konut faiz oranlarına da değinen Taylan, "Şu anda devlet bankalarının konut faizleri diğer bankalara göre düşük ve 1,29 seviyesinde. Konut alırken insanlar genelde peşin alıyor. Kredi bu dönemde çok tercih edilmiyor. Satışların yaklaşık yüzde 80'i nakit olarak yapılıyor." dedi.