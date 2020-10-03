Konut kredileri kullanımı 9 ayda 78 milyar lira artış gösterdi

Kamu bankalarınca düşük faiz imkanı ile konut kredisi sunulmasının etkisiyle konut kredilerindeki artış 9 ayda 78,4 milyar liraya ulaştı.

Konut kredilerinde önce kamu bankalarının devreye girmesi, sonra da özel bankaların bu hareketin etkisiyle konut kredilerini düşürmesi vatandaşın bu krediye yönelmesi ile sonuçlandı.

Koronavirüs salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü bu ivme ile satışlarını artırdı.

NİSAN VE MAYIS AYLARINDA KONUT SATIŞLARI 43-51 BİN ADETE GERİLEDİ

Yılın ilk çeyreğinde her ay ortalama 110 bin adet konut satılırken, salgının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında konut satışları 43 bin ve 51 bin adetlere kadar geriledi. İlk 3 ayda ipotekli konut satışı da aylık ortalama 43 bin seviyesinde olmuştu. Nisan ve mayıs aylarında ipotekli konut satış adetleri sırasıyla 17 bin ve 18 bine kadar düştü.

DÜŞÜK MALİYETLİ KREDİ İMKANLARI YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE SATIŞLARA YANSIDI

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük maliyetli kredi imkanları yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de konut kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ve konut satışları rekor kırdı.

KONUT KREDİSİ ARTIŞI 3. ÇEYREKTE 46.2 MİLYAR LİRA OLDU

Geçen yıl sonunda 198.7 milyar lira olan konut kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 12.3 milyar lira artışla 211 milyon liraya yükseldi. Koronavirüsün ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda konut kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 211 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 211.3 milyar liraya yükseldi.

HAZİRAN AYINDA KREDİLERİN ETKİSİ İLE KONUT SATIŞLARI GÜÇLÜ BÜYÜDÜ

Kamu bankaları haziran ayında konut kredi faiz oranlarını tarihin en düşük seviyesine çekince haziran ayından itibaren konut kredilerde güçlü büyüme görüldü.

Konut kredilerindeki artış haziran ve temmuzda aylık 19.6 milyar ve 30.9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İki aylık dönemde konut kredilerindeki artış 50 milyar liranın üzerine çıktı.

AĞUSTOS VE EYLÜLDE KONUT KREDİSİ FAİZLERİ ARTTI

Ağustos ve eylül aylarında konut kredi faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle konut kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos ve eylül aylarında konut kredilerindeki artış sırasıyla 12.5 milyar ve 2.9 milyar lira oldu.

Yılın 9 aylık döneminde konut kredi bakiyesinde 78.4 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi eylül sonu itibarıyla 277 milyar 129 milyon liraya ulaştı.

Konut kredi ikinci çeyrekte 19.9 milyar lira ve 3. çeyrekte 46.2 milyar lira artış gösterdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 250 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Kamu bankalarının öncülüğündeki ucuz kredi imkanları ipotekli konut satışlarına da yansıdı.

Yılın ilk çeyreğinde 130 bin sınırına yükselen ipotekli konut satışı, ikinci çeyrekte 140 bine adete dayandı. Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustos aylarında 206 binin üzerine çıkan ipotekli konut satışının üçüncü çeyreği 250 binin üzerinde tamamlayacağını tahmin ediyor.