Konut kredisi faiz oranlarında ki artış

Konut kredilerinin değişkenlik göstermesi neticesinde, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerinin önü kapanmış gibi olsa da projeden ev alma seçeneği her zaman mümkün.

Konut Kredisi Faiz Oranları Artışı Konut Satışlarını Nasıl Etkileyecek?

Dün itibariyle döviz kurunda gerçekleşen büyük dalgalanmalar, tarihi düzeyde düşürülmüş olan konut kredisi faiz oranlarını da olumsuz etkiledi. Döviz kurları ve enflasyonda oluşan artışlar neticesinde, sıfır konutlar için 15 yıl vade ile 0,64 olan faiz oranı değişmedi fakat ikinci el konutlar için kamu bankalarında geçerli olan 15 yıllık vadede yüzde 0,74 faiz oranı 0,87’ye yükseldi. Bir diğer düzenleme ise kamu bankalarının konut kredilerinde geçerli olan 12 ay geri ödemesiz kredi imkanını sıfır konutlar için ortadan kaldırması oldu.

Bankaların faiz oranlarında bir süredir yüksek oranlarda düşüş söz konusuydu. Özellikle konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüşler, ev satın almak isteyenlerin de önünü açtı. Kısa sürede, virüsün etkisine rağmen ev alım oranları artmaya devam etti. Son birkaç gündür yaşanan ekonomik dalgalanmalar neticesinde ise bankaların ev kredisi için uyguladıkları faiz oranlarında yeniden yükselme söz konusu. Faizlerdeki bu artış neticesinde, konut satışlarının da belli oranlarda etkilenmesi bekleniyor.

Konut Kredisinde Üst Limit

Konut kredisi faiz oranlarında yapılan değişikliğin yanında, üst limit sınırı da uygulanmaya başlayan sistemler arasında yerini aldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden anlaşmalı sıfır konutlar için kullanacağınız konut kredilerinde 15 yıla kadar yüzde 0,64 oranında faiz seçeneği uygulanıyor. Faiz miktarında değişiklik yapılmasa da üç bankanın ortak açıklamasına göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de kamu bankalarının yüzde 0,64 faiz oranlı kampanyasıyla alınacak konutlar için en fazla 750 bin TL, diğer iller içinse en fazla 500 bin TL tutarında kredi verilecek. Yapılan son düzenleme ile yüzde 10’a çekilen peşinat oranı için herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Konut Satışlarında Azalma Olabilir

Faiz oranlarının yükselmesinin öncelikle ve ilk sonucu konut satışlarının azalması olacaktır. Ev kredisi gibi uzun süreli kredi seçeneklerinde faizlerin yüksek olması, ilerleyen dönemlerde müşterilerin ödemelerde zorlanması anlamına geliyor. Bu yüzden yüksek faizler ile konut kredisi almak, banka müşterileri için her zaman çekince yaratan seçenekler arasında. Faizlerin düşürülmesi ile gözle görülür derecede artan konut satışlarının faiz oranlarının yükselmesi ile düşüş göstermesi bekleniyor.

Sıfırdan Ev Sahibi Olmak Zorlaşacak mı?

Bankaların uyguladığı faiz oranlarında sıfır evler için herhangi bir değişiklik söz konusu olmasa da müşterileri epey rahatlatan 12 ay geri ödememe seçeneği kaldırıldı. Bu durum da, yeni ev döşeyecek olan ya da yatırımlarını bu 1 yıllık seçenek üzerinden yapanların planlarında bozulmalara sebep olacak. Bankaların kendi inisiyatifleri dahilinde uygulanabilecek prosedürler söz konusu olsa da faiz anlamında ve yasal olarak çıkarılan geri ödemesiz seçeneğin kaldırılmasına herhangi bir müdahaleleri söz konusu olmuyor.

Projeden Ev Almak Mantıklı Mı?

Konut kredilerinin değişkenlik göstermesi neticesinde, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerinin önü kapanmış gibi olsa da projeden ev alma seçeneği her zaman mümkün. Yeni yapılmakta olan ya da direkt bir şirket üzerinden satışı gerçekleşen sıfır konutlar için bankaların sunmuş olduğu belli anlaşmalar söz konusu olabiliyor. 0 peşinat ya da daha düşük faiz oranları proje sahibi firma ve bankanın anlaşması neticesinde tüketiciye sunularak daha avantajlı koşullarla ev almanın önü açılmış oluyor.

Sıfır Eve Olan İlgi Artabilir

Konut kredilerindeki faiz artışının ikinci el evlerle sınırlı kalması, yeni yapılmakta olan ya da tamamlanmış binalardaki evlerin satın alınmasında etkili olabilir. Hem anlaşmalı şirketler üzerinden sunulan ekstra seçenekler hem de faiz oranlarının sabit kalması neticesinde, ikinci el yerine sıfır olan evlerin oranında büyük bir artış olması bekleniyor. Bu aşamada konut projelerini gerçekleştiren firmalarla bankalar arasındaki anlaşmayı en iyi şekilde araştırmak ve en avantajllı faiz oranını sunan bankayı tercih etmekte fayda var.

Konut Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Değişen faizler ve farklı kampanyalar neticesinde ev sahibi olmak için ihtiyacınız olan kredi miktarını ve ödeme seçeneklerini konut kredisi hesaplama işlemi ile öğrenebilirsiniz. Almak istediğiniz kredi tutarı ve vade üzerinden yapacağınız hesaplama ile tüm kredi ürünlerini tek ekranda inceleyerek kolayca karşılaştırabilirsiniz. Uzun vadeli bir ödeme planına sahip olan ev kredisi için gelecek planınızı en iyi şekilde kurgulamanız ve bunun üzerinden hangi bankanın daha avantajlı olacağına karar vermeniz gerekiyor.

Değişen ve dalgalanan ekonomik süreçler kapsamında kısa süre içerisinde faiz oranlarının değişmesi beklense de ev sahibi olmak için en iyi yol konut kredisi. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında hala avantajlı konumda olan konut kredileri için HangiKredi üzerinden hesaplama yaparak kredileri karşılaştırabilir, güvenle online başvuruda bulunabilirsiniz.

Kaynak: https://www.hangikredi.com/kredi/konut-kredisi