Konut kredisi hacmi 290 milyar lirayı aştı

Uzmanlar, konut kredilerinin arttığı bir dönemde Türk Lirası cinsinden konut alarak yatırım yapmayı tavsiye ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı geçti.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 26 Kasım itibarıyla konut kredilerinin hacmi 290 milyar lirayı aştığını hatırlatarak, “Konut kredilerinde son dönemde yaşanan talep sonrasında kredi hacimlerinde genişleme devam ediyor. 26 Kasım tarihi itibarı ile konut kredisi hacmi 290 milyar 889 milyon 855 bin liraya ulaştı. Özellikle sıfır ve ikinci el konut kredilerinde kamu bankalarının payı artarken takipteki kredilerin oranı ise düşmeye devam ediyor.

TL ÜZERİNDEN KONUT ALMAK YATIRIM FIRSATI

Türk Lirası üzerinden uzun vade borçlanarak konut almak bu dönem ciddi yatırım fırsatları sunuyor.” dedi.

"TAPU İŞLEMLERİNDE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR"

Özellikle birçok tapu sicil müdürlüğünde işlemler için ciddi yoğunluklar bulunduğunu da belirten Özelmacıklı, “Tapu dairelerinde yapılan toplam işlem sayısı 13 milyonu geçerken, tüm satışlarda ise 2 milyon 654 bin satış ile geçen sene rakamları şimdiden geçilmiş oldu. Kasım ayı 1 milyon 547 bin 347 işlem sayısı ve 3 milyar liraya yakın tapu harcı geliri ile bu sene en çok işlem yapılan ve gelir elde edilen ay oldu. Tapu harcı gelirleri de 20 milyar 737 milyon ile rekor bir artış gösterdi.” dedi.

"FİYAT ORTALAMASI METREKARE BAŞINA 3 BİN 300 LİRA"

Özelmacıklı, “Konutta fiyat artışı da devam ediyor. Türkiye genelinde satılık konutlarda metrekare değeri son bir yılda yüzde 37 artış göstererek 3 bin 300 lira seviyelerine ulaştı. Kira metrekare birim değerleri yüzde 40 artış ile 9,2 liradan 12,88 liraya yükseldi. Bazı illerdeki artışlar ise bu ortalamaların çok üstünde. Örneğin İstanbul'da kiralar son bir yılda yüzde 80 artarak, metrekare değeri 21 liradan 38 liraya yükseldi. Satılık fiyatlarda ise metrekare değeri 4 bin 600 liradan 7 bin 600 lira seviyesine yükselerek satılık fiyat artışlarının yüzde 67 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.” dedi.