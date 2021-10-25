Konut kredisinin düşürülmesi faiz yükünü yüzde 13,42 azalttı

Konut sektörü, faiz indirimi ile ilgili açıklamalarını olumlu yönde yapmaya devam ederken yapılan son hamlenin, faiz yükünü yüzde 13,42 azalttığını paylaştı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan faiz indirimiyle konut kredi faiz oranlarının 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon lira üzerinde ise yüzde 1,34'e düşürüldü. Sektöre göre konut kredisi faizinin düşmesi sektöre olumla yansıyacak.

Konut sektörü temsilcilerinden Selman Özgün, kamu bankalarınca konut faizlerinde yapılan indirimin satışlara net bir şekilde olumlu yansıyacağını bildirdi.

KREDİLERİNİN AĞIRLIKLI ORTALAMASI YÜZDE 1,49'DU, ŞU ANDA YÜZDE 1,29'A ÇEKİLDİ

Özgün, önemli bir indirim yaşandığını bildirerek "Bankalarca verilen konut kredilerinin ağırlıklı ortalaması geçen hafta aylık bazda yüzde 1,49'du. Şu anda kamu bankaları bu rakamı yüzde 1,29'a çekti.

FAİZ YÜKÜ YÜZDE 13,42 AZALMIŞ OLDU

Yani kamu bankalarının harekete geçmesiyle faiz yükü yüzde 13,42 azalmış oldu. Faizlerin düşmesi net bir şekilde satışlara olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ EV ALMANIN TAM ZAMANI”

Özgün, "TÜİK'e göre inşaat maliyetindeki artış temmuzda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45'e dayandı. Demir ve çimento başta olmak üzere ana girdilerde çok ciddi artışlar var. Arsa maliyetlerindeki yükselişle birlikte bu durumun konut fiyatlarına yansıyacağını düşünen vatandaşımız ev almak istiyor. Şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"YÜKSEK KONUT TALEBİ DEVAM EDECEK"

Selman Özgün, yüksek faiz oranlarına rağmen ülke genelinde yapılan konut satışlarının geçen ay 147 bin adedi aştığını ve tüm zamanların eylül rekorunun kırıldığının bilgisini verdi.

BEKLENTİ FAİZ ORANLARININ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞMESİ

Özgün, faiz oranlarındaki her düşüşün önemli olduğunu ancak beklentinin bu oranların yüzde 1'in altına düşmesi olduğunu belirtti.