Konut sektöründe maliyetler arttı

Konut sektörü fiyatlamalarını dolara endeksli yaparken, aralık ayında yaşanan döviz artışı fiyatlara yansıdı.

Aralık 2021’de yaşanan döviz dalgalanması sebebiyle genel olarak bütün sektörlerde maliyetler artış gösterirken, sadece demir satın alım maliyetinin yüzde 100 arttı.

Özellikle maliyeti ortalama yüzde 80 döviz endeksli olan inşaat sektörü, bu dalgalanmadan doğrudan etkilendi.

2021'E 5 BİN 500 LİRADAN BAŞLAŞAN DEMİR, YILI 11 BİN 250 LİRADAN TAMAMLADI

Yatırım uzmanları, 2021 yılı Ocak ayında demirin ton fiyatının 5 bin 500 lirada seyrettiğini, Ekim 2021’de satın alınan demirin ton fiyatının ortalama 7 bin 800 lira iken, Kasım 2021’de 9 bin 875 lira, Aralık 2021’de 11 bin 250 lira olduğunu aktarıyor.

DİĞER İNŞAAT MALİYETLERİ DE YÜKSELDİ

İnşaat yapım maliyetlerinin temelinde yaşanan artışlara ek olarak işçilikle birlikte cam, beton, pencere, kapı, seramik, mermer, alçı, peyzaj ve diğer bütün maliyet kalemlerinin üretim ve hizmet alanlarında artış gösterdi,