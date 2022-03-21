Konuta gelecek yeni KDV modeli, fiyatları düşürecek

KDV sadeleşmesi politikası gıdanın ardından konutta da devreye giriyor. Konuta gelecek KDV sadeleşmesi ile birlikte kademeli olarak uygulanacak hesaplama ile konut fiyatlarının düşmesi gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda KDV ile ilgili sadeleştirme çalışması kapsamında getirilmesi planlanan konutta KVD indirimi ev almak isteyenlere avantaj sunacak.

Konu ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

GIDA ÜRÜNLERİNDEN SONRA KONUTTA DA KDV SADELEŞİYOR

Gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin ardından kafa karışıklığının giderilmesi için konutta da 150 metrekareden büyük konutlarda KDV yükünün düşürülmesi planlanıyor.

KONUTUN 150 METREKAREYE KADAR OLAN KISMI İÇİN YÜZDE 8'E DÜŞECEK

Konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden 150 metrakareyi aşan büyüklükte uygulanan yüzde 18 KDV oranı 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşecek. Sadece 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak.

TAPU HARÇLARI DA AZALACAK

Bu tapu harçlarına da indirim olarak yansıyacak. Kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

ŞU ANDA KULLANILAN SİSTEM

Mevcut sistemde 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 155 metrekarenin üzerinde ise tüm metrekareye yüzde 18 olarak uygulanıyor.

KONUTTA İKİLİ KDV UYGULAMASI GETİRİLİYOR

Artık konut alındığında ikili KDV uygulanmasının devreye girmesi bekleniyor.

Yeni modelle, örneğin 170 metrekare olan bir konuta, ikili KDV sistemi uygulanacak. 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 20 metrekare için yüzde 18 KDV söz konusu olacak.

UYGULAMAYA ÖRNEK

151 metrekare ve 1 milyon lira olan bir konutta eskiden yüzde 18 KDV'den 180 bin lira ödeniyorken, şimdi rakam 150 metrekareye kadar yüzde 8'den hesaplanacak ve KDV 80 bin liraya düşecek. Böylelikle 1 milyon liralık konutta kazanç 100 bin lira olacak.

500 BİN LİRALIK VE 151 METREKARELİK BİR KONUTTA 49 BİN 647 LİRALIK KAZANÇ

Örneğin şimdi 500 bin liralık 150 metrekarelik daire yüzde 8'den 40 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekare olan konutta tüm toplam için yüzde 18 KDV ödeniyor ve bu hesaba göre barajı geçtiği için toplamda 90 bin lira KDV ödeniyor.

Ancak yeni uygulamaya göre 150 metrekarelik kısım için 39 bin 732 lira ve 150 metrekareyi geçen 1 metre kare için de 595,98 lira olmak üzere toplamda 40 bin 948 lira ödenecek.

Yenin sisteme göre 500 bin liralık ve 151 metrekarelik bir konutta 49 bin 647 liralık kazanç söz konusu.