Konuta yeni KDV modeli geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda KDV ile ilgili sadeleştirme çalışması kapsamında getirilmesi planlanan konutta KVD indirimi ev almak isteyenlere avantaj sunacak.

Gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin ardından kafa karışıklığının giderilmesi için konutta da 150 metrekareden büyük konutlarda KDV yükünün düşürülmesi planlanıyor.

Konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden uygulanan yüzde 18 KDV oranı 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşecek. Bu tapu harçlarına da indirim olarak yansıyacak.

ŞU ANDA KULLANILAN

Mevcut sistemde 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 150 metrekarenin üzerinde ise tüm metrekareye yüzde 18 olarak uygulanıyor.

KONUTTA İKİLİ KDV UYGULAMASI

Artık konut alındığında ikili KDV uygulanmasının devreye girmesi bekleniyor.

Yeni modelle, örneğin 170 metrekare olan bir konuta, ikili KDV sistemi uygulanacak. 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 20 metrekare için yüzde 18 KDV söz konusu olacak.

UYGULAMAYA ÖRNEK

Örneğin şimdi 500 bin liralık 150 metrekarelik daire yüzde 8'den 40 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede olan ise barajı geçtiği için toplamda 90 bin lira KDV ödeniyor.

Yeni sistemle 500 bin liralık 150 metekarelek daire yüzde 8'den 39 bin 728 lira KDV ödenirken, 151 metrekare olan ise 1 metrekarelik bölüm yüzde 18’den vergilendirilecek. Bu tutar da 595 liraya denk gelecek. Yeni modelle ödenecek tutar toplamda 40 bin 353 liraya denk gelecek.