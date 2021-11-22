Konutta faiz düştükçe talep artıyor

Kamu bankalarının konut faizini indirmesinin ardından emlak sektöründe hareketlenme yaşandı. Yeni faiz oranlarının toplam rakama nasıl yansıyacağı ile ilgili olarak uzmanlar görüş bildirdi.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi sonrasında kamu bankaları, sıfır konutta faiz indirimi yaptı. Konut kredisi faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,20’ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29’a düşürüldü.

SIFIR KONUTLARLA İKİNCİ EL KONUTLARA VERİLEN KREDİLERİNİN FAİZ ORANLARI FARKLI

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yapılan faiz indiriminin konutlara fiyatlarına nasıl yansıdığı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özelmacıklı, “Sıfır konutlar için kredi faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a düşürdü. Sıfır olmayan yani ikinci el konutlarda ise konut kredileri faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 olarak uygulanmaya devam ediyor.” dedi.

“100 BİN LİRADA AYLIK 66 LİRA FARK EDİYOR”

Bu indirimin 120 ay vadeli çekilen konut kredilerindeki farklarına da değinen Özelmacıklı, “Birinci el konutta 1,20 faiz oranı üzerinden aylık taksit 1.576,80 lira iken, toplam geri ödeme 189 bin 216 lira olarak gerçekleşiyor. İkinci el konutta ise faiz oranı 1,29 üzerinden aylık taksitler 1.642,87 lira ve toplam geri ödemesi ise 197 bin 144 lira oluyor. 100 bin lira ve 120 ay çekilen bir kredide aylık fark yaklaşık 66 lira iken toplamda geri ödemede 7 bin 920 liralık bir fark söz konusu oluyor.” şeklinde konuştu.

“SIFIR KONUT KRİTERLERİ DEĞİŞİYOR”

Bir konutun sıfır olup olmadığının tespitine yönelik farklı kriterlerin dikkate alınabildiğini ifade eden Özelmacıklı, “Bu konuda bankaların belirlediği farklı kriterler var. Örneğin yapının en fazla 5 yıllık olması, içinin boş olması ve hiç kullanılmamış olması, daha önceki edinme nedeninin satış olmaması ve satıcı olarak geçen kişinin arsa sahibi veya ruhsatta ismi yazan müteahhit ya da firma olması bekleniyor.” şeklinde bilgi verdi.

SIFIR KONUTTA KREDİ FAİZ ORANLARI

1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,20

1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29

İKİNCİ EL KONUTLARDA KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI

1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,29

1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34

BİRİNCİ EL KONUTTA TAKSİT VE TOPLAM ÖDEME

Birinci el konutta 100 bin lira ve 120 ay vadeli çekilen konut kredilerindeki fark:

Yüzde 1,20 faiz oranı üzerinden aylık taksit 1.576,80 lira

Toplam geri ödeme 189 bin 216 lira

İKİNCİ EL KONUTTA TAKSİT VE TOPLAM ÖDEME

İkinci el konutta 120 ay vadeli çekilen konut kredilerindeki fark:

Yüzde 1,29 faiz oranı üzerinden aylık taksitler 1.642,87 lira

Toplam geri ödeme 197 bin 144 lira

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTTAKİ ÖDEME KARŞILAŞTIRMASI

Aylık fark yaklaşık 66 lira

Toplamda geri ödemede fark 7 bin 920 lira