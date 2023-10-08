Konya Kulu’da pancar hasadı başladı! Hedef: 77 bin ton Türkiye'nin çeşitli köşelerinde tarımda hasat zamanı yaşanıyor. Konya’nın Kulu ilçesinde başlanan pancar hasadı da bunlardan biri.

İHA

Kulu ilçesinde 2023 yılı üretim yılında ekimi yapılan 10 bin 651 dekarlık alandaki pancar hasadı başladı.

Kulu İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk yapılan hasat ile ilgili bilgi vererek, ilçedeki pancar ekili alanlardan yaklaşık 77 bin ton fireli olarak pancar beklendiğini dile getirdi.

Bölgede pancarın yüzde 96’sının makine ile söküldüğünü de anlatan Öztürk şu bilgileri aktardı:

Bu pancar ekili alanlarımızdan yaklaşık 77 bin ton fireli olarak pancar beklemekteyiz. Şu an yeni hasadına başlamış bulunduğumuz pancar gayet iyi görünüyor. İnşallah hedefimizi yakalarız diye tahmin ediyoruz. Bölgemizde genelde pancarın yüzde 96’sı makine ile sökülüyor. Şu an Kozanlı Mahallemizde sökülüyor. Orada yüzde 10-15 arası değişen pancarımız var, onlar sökülüyor. Kepçe veya bantla yükleme yapılıyor. Bölgemizde pancarın yüzde 85’i minimum 6’lı makine ile sökülüyor.

"Kulu bölgesinin 77 bin ton pancar hedefi var"

Kulu bölgesi olarak 77 bin ton pancar hedefimiz var. İnşallah yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Şu anki pancarda verimler iyi görünüyor. Geçen haftaki yağıştan dolayı pancar sökümünde gecikme yaşadık. Bugün itibarıyla geceden itibaren hasat başladı. İnşallah sezon sonuna varmadan bir an önce pancarlarımızı hasat ederek bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an için pancarlarımızda fireli olarak ortalama 7-7 buçuk olarak değişmekte zaten Kulu ortalamasında fireli olarak dekar başına bu civarda. 77 ila 80 ton bölgemizden pancar alacağımızı bekliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)