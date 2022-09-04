Konya Ovası’nda beklenen tahıl rekolte artışı gerçekleşti

Türkiye'nin bereketli topaklarından Konya'da tahıl rekoltesi hava şartlarının etkisiyle yüzde 25 artarak beklendiği gibi yükseldi.

Yüz ölçümünün yüzde 67’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya’da, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanında üretim yapılıyor.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası kış mevsiminde yoğun kar yağışı alarak bereketli bir dönem geçirirken, ovada rekolte geçen yıla oranla yükseldi. Son iki yılın en yoğun kar yağışını aldığı raporlanan ve bereketli bir dönem geçiren ovada hububat hasadı sona erdi.

Geçen seneye oranla yüzde 25’lik rekolte artışı yaşandı

Hasat döneminde buğday ve arpa rekoltelerinin geçtiğimiz dönemlere göre arttığını kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Buğday ve arpada rekolte beklediğimiz gibi yükseldi. Buğdayda geçen seneye oranla yüzde 25’lik Konya bölgesinde rekolte artışı oldu. Geçen yıl ekmeklik ve makarnalık buğday dahil yaklaşık olarak 1 milyon 590 bin ton civarında hasadımız vardı.





1 milyon 950 bin ton buğday hasadı

Bu yıl ise yaklaşık olarak 1 milyon 950 bin ton civarında bir buğdayda hasadımız gerçekleşti. Bu da yaklaşık olarak yüzde 25’lik bir artışın nedeni oldu." dedi.

Arpada yüzde 37’lik rekolte artışı oldu

Kırkgöz, ayrıca arpada yüzde 37'lik rekolte artışı olduğunu kaydederek, "Konya bölgesinde geçen sene yaklaşık olarak 843 bin ton civarında olan arpamız, bu yıl ise yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton civarında arpa hasadı gerçekleştirdik.” şeklinde bilgi verdi.