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    Konya Şeker bayram avansını bugün ödüyor

    Konya Şeker'in bayram avansının 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla hesaplara yatacağı açıklandı.
    • 01.07.2022 - 08:47
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    Konya Şeker bayram avansını bugün ödüyor

    Pancar üreticilerine destek için alınan erken avans ödeme kararı yürürlüğe girdi.

    Ton başına 15 lira olacak şekilde, toplamda 50 milyon 190 bin lira tutarındaki avans, şeker pancarı üreticilerinin hesabına 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla aktarılacak.

    Müjde genel kurulda verilmişti

    Konya Şeker açıklamasına göre, ülke ve bölge tarımında öne çıkan Konya Şeker, üretici ortaklarının Kurban Bayramı'nı rahat geçirmeleri için PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu'nda verdiği müjde çerçevesinde bayram avansını bayramdan önce hesaplara yatırıyor.

    Ay sonunda ikinci avans ödenecek

    Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bayramdan önce ilki, ay sonuna doğru da ikinci avansın ödeneceğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Birinci öncelik pancar üreticilerine destek"

    "Konya Şeker'in attığı adımlarda birinci öncelik pancar üreticilerine destek. Bayram avansımız Cuma günü 17.30'da hesaplara yatıyor. Tarlanın en yoğun ve yorucu günleri bugünlerdir. Bugünlerde verdiğimiz bu avans inanıyorum ki çiftçilerimize bekledikleri bir destek olacaktır. Yine Genel Kurulumuzda ifade ettiğimiz diğer avansları da temmuz ayı içinde üreticilerimize aktaracağız." ​​​​​​​

    Konya Şeker bayram avansını bugün ödüyor #1


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