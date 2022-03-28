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    Konya Şeker marketlerdeki fiyat artışa açıklama getirdi

    Konya Şeker, son zamanlarda marketlerde şeker fiyatlarında yapılan artışla ilgili bir basın açıklaması yaparak, "tek taraflı" olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 18:10
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    Konya Şeker marketlerdeki fiyat artışa açıklama getirdi

    Konya Şeker, son zamanlarda şeker fiyatlarında yapılan artışla ilgili basın açıklaması yaparak bazı marketlerde ürünlerinin üzerine aşırı kâr oranları koyulduğunu ve buna müdahale etme haklarının olmadığını belirtti.

    MARKETLERDEKİ FİYAT ARTIŞLARI TEK TARAFLI

    Konya Şeker’den yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı marketlerde ürünlerimiz ile ilgili aşırı fiyat artışlarının yapılan incelemeler sonucu tek taraflı bir fiyat artırımı olduğu ortaya çıkmıştır.

    BAZI SATICILAR KÂR ORANINDA AŞIRIYA KAÇMIŞ

    Bazı marketlerde özellikle Torku toz şeker üzerinde çok yüksek fiyatlar etiketlenmiş ve kamuoyunda da bu fiyatların şirketimiz tarafından yapıldığı algısı yayılmaya çalışılmıştır. Ürünlerimiz ile ilgili fabrika satışlarımız ve piyasada belirlenen satış rakamları incelenmiş ve sonucunda bazı satıcıların aşırı oranda kâr oranı ile satış yaptığı anlaşılmıştır.

    Konya Şeker marketlerdeki fiyat artışa açıklama getirdi #1

    "MARKETLERDEKİ SATIŞA ETKİ EDEMİYORUZ"

    Kurumumuz olarak marketlerin satışlarına etki etme hakkımız bulunmamaktadır. Yapılan araştırma ve incelemelerde ürünlerimizin satışı yapılan birçok markette ise daha makul fiyatlama olduğu görülmüştür.” denildi.


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