Konya Şeker’de 68'inci kampanya dönemi başlatıldı

Konya Şeker’in 68. Çumra Şeker’in ise 18. kampanya dönemi Çumra Şeker’de yapılan törenle açıldı.

Konya Şeker’in 68. Çumra Şeker’in ise 18. kampanya dönemine başlaması adına düzenlenen programda açılış konuşmasını, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar yaptı.

"3 MİLYON 550 BİN TON PANCAR ALIMI YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Bu yılki kampanyada 3 milyon 550 bin ton pancar alımı yapmayı planladıklarını ifade eden Taşpınar, “Alımını gerçekleştireceğimiz 3 milyon 550 bin tonun üzerindeki pancarı 2 fabrikamızda işleyeceğiz ve kampanya dönemi sonunda 450 bin ton şeker, 700 bin ton yaş küspe, 126 bin ton melas, 64 bin ton kuru küspe üretmeyi planlıyoruz. Her iki fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin tondur. Bu yıl kampanya süresini 120 gün olarak planladık.

217 KÖYDE VE 467 BİN 263 DEKARLIK ALANDA 13 BİN 735 ÜRETİCİYE SÖZLEŞMELİ ŞEKER PANCARI ÜRETİMİ YAPTIRILDI

Konya Şeker hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırıldı. Bu yılda 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat pancar alımı gerçekleştireceğiz. 2021-2022 kampanya döneminde de alımı gerçekleştirilecek olan pancarın fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacaktır.

"FİRELER DÜŞTÜKTEN SONRA 3 MİLYON 200 BİN TON PANCAR İŞLEMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Konya Şeker’in, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 milyon 200 bin ton pancar işlemesini öngörüyoruz. Konya Şeker’in varlık sebebi sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımsal üretimde sürekliliği sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da üreticiyi hem üretimin her aşamasında desteklemekten hem de tarımsal ürünü kıymetlendirecek ve üreticinin alternatif ürünleri de üretmesini sağlayacak yatırımları yapmaktan geçiyor. Konya Şeker her kampanya döneminde olduğu gibi bu kampanya döneminde de daha tohum tarlaya atılmadan üreticiye destek vermeye başladı. Üretimin her aşamasında verdiği ayni ve nakdi desteklerle üreticinin finansman yükünü hafifletmeye çalıştı.” şeklinde konuştu.