Konya Şeker'den üreticilere 149.5 milyon lira avans

Konya Şeker, üretici ortaklarına mayıs avansı olarak 149 milyon 268 bin lira ödeyecek.

Şeker piyasasına hakim konumdaki Konya Şeker'in, ortağı konumundaki üreticilere mayıs avansı olarak 149 milyon 268 bin lira ödeme yapacağı açıklandı.

Konya Şeker'in üretici ortaklarına yapacağı avans ödemesinin, "rekor" denilebilecek bir oranda tespit edildiği bildiriliyor.

Ödemeler yarın

Açıklamada, "2022 - 2023 Şeker Pancarı Kampanya Dönemi için sözleşme yapılmış üretici ortaklarımıza 20 Mayıs 2022 Cuma günü Saat 18.00 itibarıyla 149 milyon 268 bin lira avans ödemesi yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Üreticilere danışmanlık veriliyor

Şeker pancarı üretiminin her aşamasında çiftçilere danışmanlık hizmeti de sağlandığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar, tohumdan gübreye kadar üretim için üretici ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü ürün ve ekipman desteği kendilerine sağlanmıştır. Bununla birlikte şeker pancarı üretiminin her aşamasında sağlıklı üretim için de her türlü danışmanlık hizmeti çiftçi ortaklarımıza verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

"Verdiğimiz destek çiftçimizin bir yarasına merhem olacak düzeyde"

AA'nın haberine göre, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, rekor düzeyde verilen bu destekle ilgili bilgi verdi:

"Bizim çizgimiz, girdi fiyatlarının bu kadar esnek olduğu bir dönemde verdiğimiz desteğin tam anlamıyla çiftçimiz açısından bir yaraya merhem olacak düzeyde olması noktasındadır. Şeker pancarı ülkemiz için birçok bakımdan stratejik bir üründür. Hem dezenfektanın ve çevreci yakıt olan biyoetanolün ham maddesi olması hem şekerin gıda sanayinde, gıda üretiminde ve evlerimizde vazgeçilemez bir ürün olması şeker pancarının ekimini çok daha önemli hale getirmektedir."