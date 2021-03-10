Konya'da 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu dağıtıldı

Konya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının "Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75 hibeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çitçilere verildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sezgin Karadeniz, Kulu ilçesindeki semt pazarında düzenlenen dağıtım töreninde konuştu.

Karadeniz, Bitkisel Üretimi Geliştirmesi Projesi'nin Bakanlığın 2021 yılı yatırım programında yer aldığını söyledi.

"ÜRETİM FAKTÖRLERİ ETKİN KULLANILACAK"

Projede ülke ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda ve kalitede ürünün istenilen yer ve zamanda pazara sunulabilmesinin amaçlandığını aktaran Karadeniz, çalışmanın, üretim faktörlerinin etkin kullanılmasını sağlayacağını dile getirdi.

PROJE KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER YETİŞTİRİLECEK

Karadeniz, ilgili proje kapsamında 4 milyon 750 bin liralık bütçe ile mercimek, kuru fasulye, arpa ve yulaf üretiminin geliştirilmesi projelerinin yürütüleceğini bildirdi.

Nadas alanlarının değerlendirilmesi, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması için mercimek üretiminin önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, şöyle konuştu:

"Arz açığının azaltılması, toprak yapısının düzeltilmesi için Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi, il müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Bugün eş zamanlı Kulu'nun yanı sıra Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü ve Hüyük ilçelerimizde sertifikalı mercimek tohumu dağıtımları yapıldı.

DAĞITILAN TOHUMLARLA 20 BİN DEKARDA EKİM YAPILACAK

Bugün, yüzde 25'i çiftçi, yüzde 75’i Bakanlık katkılı 1 milyon 968 bin 500 lira bütçeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu tohum ile 20 bin dekarda ekim yapılacak."