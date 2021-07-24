Mevsim değişikliklerin tarımda verdiği zararlara engel olmak için yeni çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

Konya'da üç ziraat mühendisinin ıslah ettiği arpa çeşidi, kurak geçen sezonda ortalamanın üç katı verimle üreticinin yüzünü güldürdü.

Konya'da faaliyet gösteren tohum şirketinin sahibi Samet Ergündüz, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde birlikte öğrenim gördüğü iki arkadaşıyla sektöre girdiğini söyledi.

"ÇİFTÇİLERDEN OLUMLU DÖNÜŞ ALIYORUZ, ÇOK FAZLA TALEP GELİYOR"

Ergündüz, ülke şartlarına uygun, yüksek rekolteli hububat tohumu üzerine araştırma yaptıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Yurt dışından getirdiğimiz, ıslah ve Ar-Ge çalışmalarıyla deneme sahasında üretimini geliştirdiğimiz 6 sıralı arpa çeşidini çiftçimizle buluşturduk. Bu yıl üretim sezonu kurak başladı ve öyle de gitti. Hububat ciddi etkilendi. Konya başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde 6 bin dekar sözleşmeli üretim sahamız var. Kendimiz de 3 bin dekar arazide üretim yapıyoruz. Rekolteyle rekor kırıyoruz. Suluda 600 ila 1.200 kilogram verim gerçekleşiyor, bu iyi bir rakam. Çiftçilerden olumlu dönüş alıyoruz, çok fazla talep geliyor."

Konya'da kuraklığa dayanıklı arpa verimi üç kat artırdı ViDEO



SUYA İHTİYAÇ DEVAM EDECEK ANCAK KURAKLIKTA YÜKSEK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut da özel sektörün ve enstitülerin kuraklığa dayanıklı ürün geliştirmek için çalıştığını söyledi.

Birçok bölgede çok sayıda çeşit üzerine deneme yapıldığını belirten Akbulut, "Bu anlamda olumlu gelişmeler var. Kuraklığa dayanıklı ürünle susuz tarım yapılacağı anlamına gelmez. Kuraklıkta yüksek hasarın olmasına karşın bu çeşit ürünlerle zayiat düşecek. Bu da genel rekoltedeki kaybı azaltır. Bu çeşitler kuraklığın yaşandığı yıllarda elimizi kuvvetlendirecektir. Bu çalışmaların hızla artması gerekiyor. Su olmadan tarım olmaz. Suyla ilgili tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor." dedi.

"SEZON KURAK GİTMESE YÜZDE 60-70 DAHA FAZLA ÜRÜN ÇIKARDI"

Sarayönü ilçesi Gözlü Mahallesi'nde ektiği bu arpa çeşidini hasat eden İbrahim Yıldırım da bölgede kuraklık nedeniyle hububatın çoğunun tarlada kaldığını ifade etti. Yıldırım, "Bu tarladan iyi mahsul alındı. Dekarına 700-800 kilogram ürün çıktı. Böyle bir senede bu çok iyi. Sezon kurak gitmese yüzde 60-70 daha fazla ürün çıkardı." diye konuştu.

"KURAK SEZONDA VERİM KAYBINI TELAFİ EDİYOR"

Çumra ilçesinde sözleşmeli üretim yapan çiftçilerden Mevlüt Ferahkay da arpanın kurak sezonda yüksek rekolteyle diğer ekim alanlarındaki verim kaybını telafi ettiğini dile getirdi.