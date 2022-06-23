Konya'da sulu tarımdan gelir hedefi arttı

DSİ, tarımda sulama ile fark oluşturmaya çalışıyor. Kurum, Konya'daki sulu tarım çalışmalarından da ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Konya'daki tarım arazilerinde yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

2022'de, 2,3 milyon dekar tarım arazisi sulandı

Akca, yaptığı açıklamada, Konya'da 2022 yılı sulama sezonunda, 2 milyon 300 bin 140 dekar tarım arazisinin sulandığını aktardı.

"Su, kalkınmanın da merkezinde"

Türkiye'nin kalkınmasında, DSİ'nin kilometre taşlarından biri olduğunu belirten Akca, "Su, hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezinde. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

"Su tasarrufunu önemsiyoruz"

AA'nın haberine göre, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını, özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini vurgulayan Akca, şunları kaydetti:

"Konya'da toplam 2 milyon 300 bin 140 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla, 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyoruz. DSİ olarak, ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz."