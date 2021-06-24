Konya'da tekstilci, fiyatı yüksek gelince dikim makinesi ahşaptan üretti

Konya’da tekstil firması sahibi Doğar, üretimi hızlandırmak için satın almak istediği yorgan dikim makinesini fiyatı yüksek olunca gövdesini ahşaptan yaparak ve yazılımı da Çin'den alarak çözüm buldu.

İşini geliştirmek isteyip, gerekli makineyi araştırınca bütçesi zorlanan iş insanlarının, bazen de bu ihtiyaçlarını kendi imkanları ile geliştirdiklerini görüyoruz.

Tekstil işiyle uğraşan İbrahim Doğar da böyle bir soruna çözüm üretmek isterken, kendi makinesini üretti. Şimdi bu makineyi kendisi gibi arayışı olan insanlarla paylaşmak istediğini belirtiyor.

YORGAN MAKİNESİ

Doğar, işlerini hızlandırmak için yorgan dikim makinesi almaya karar verdi. Makine fiyatlarını araştıran Doğar, Türkiye’den 400 bin lira ve Çin’den 250 bin liraya makine teklifi aldı. Fiyatları yüksek bulan Doğar, kendi makinesini yapmaya karar verdi.

MAKİNE PARÇALARI ÇAM AĞACINDAN

Doğar, ilk olarak makine parçalarını ucuz olmasından, ses yapmamasından ve de taşıma kolaylığı nedeniyle çam ağacından üretti.

ELEKTRONİK YAZILIMI ÇİN’DEN

Elektronik yazılımı da Çin’den getirten Doğar, makinesini tamamlayarak üretime başladı. Makinesi ile günde 200 adete kadar yorgan dikebilen İbrahim Doğar, bakanlığın da desteğiyle hem yorgan üretimini hem de makine üretimini artırmayı hedefliyor.

"BAKTIK OLMUYOR, KENDİMİZ ÜRETİME BAŞLAYALIM DEDİK"

Tekstil firması sahibi İbrahim Doğar, tekstil işine baba mesleği olarak 1999 yılında başladığını söyledi. Baba mesleğini yürütmek için toptan ev tekstili ürünleri satmaya başladıklarını ifade eden Doğar, “Bazı durumlardan dolayı üretimde sıkıntılar oldu, Gaziantep’ten yorgan getirmeye başladık. Kayseri, Denizli ve civarından yorgan geldi. Bu konuda bazı aksamalar yaşadık. Bu yüzden baktık olmuyor kendimiz üretime başlayalım dedik. Birkaç makine firmalarını araştırdım.

"250 BİN-300 BİN LİRA ARALIĞINDA FİYATLARA GÜCÜMÜZ YETMEDİ"

Çin’deki ve ülkemizdeki birkaç makine firmalarından fiyat aldık. 250 bin-300 bin lira aralığında fiyatlar alınca buna gücümüz yetmedi. O aşamadan sonra kendim projesini çizip yazılımını satın almaya karar verdim. Sonra üretimine başladım. Bu şekilde üretim gerçekleşti. Bundan sonra bize destek gelirse biz de her türlü katkıyı sunmaya hazırız.” dedi.

MAKİNEYİ 3 AYDA BİTİRDİ

Makineyi yaklaşık 3 ay önce bitirdiğini anlatan İbrahim Doğar, “Birkaç firmanın da katkısıyla beraber tamamı kendime ait bir üretim oldu. Kurulum aşamasının ilk 2 ayı kurulum ile son ayı ise deneme aşaması ile sorunsuz bir şekilde geçti. Tabii ki yazılım noktasında sıkıntılar yaşadık. Türkiye’mizde birçok bilgisayar mühendisi var ama bu yazılımı satın alabileceğim bir yer bulamadım. Yazılımı ve programı Çin’den geldi. Onları alıp kurduk, çalışmaya başladık. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İnşallah devamı gelir diye umuyorum. Ahşap dikim makinesi Konya’mızda yok. Türkiye’de de birkaç sayılı firmada var.

MAKİNA İMALATI, İSTİHRAM YARATABİLİR

Bakanlığımız destek verirse ve bu şekilde bir makine tesisi kurulursa hem ülkemiz için hem de birçok üniversite mezunu işsizler için bir iş kapısı açılır diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.