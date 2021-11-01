Geleneksel yöntemlerle yapılan yiyeceklerde bazen ürünün olgunlaşması için özel bölümlere ihtiyaç duyulur. Konya’nın Meram ilçesindeki vatandaşlar da ellerindeki tulum peynirlerini mağaraya bırakıyor.

Konya’nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından 5 ay önce deri tulum ve bidonlara doldurularak olgunlaşması için mağaraya koyulan peynirler, düzenlenen şölenle çıkartıldı.

KIŞLIK PEYNİRLERİNİ HAZIRLADILAR

Mağaradan peynirini almaya gelen vatandaşlar, gelenek haline getirdikleri bu lezzeti başka bir yerde bulamayacaklarını, kışlık peynirlerini bu şekilde hazırladıklarını ifade etti.

MAĞARADA OLGUNLAŞAN PEYNİR TOPLAM 50 TON

Başta mahalleli olmak üzere çevre mahallelerden de gelenlerin bıraktığı yaklaşık 50 ton peynir mağarada olgunlaşıyor. 150 gün kadar mağarada bekletilen peynirler, olgunlaşma mesaisini tamamladıktan sonra düzenlenen şölenle mağaradan çıkartılıyor.

VATANDAŞLAR MAĞARANIN ÖNÜNDE SIRAYA GİRİYOR

Mağara önünde sıraya giren vatandaşlar, ismi okunduğunda gelip peynirini alıyor. Mağarada olgunlaştırılan peynirlerin büyük çoğunluğunu, vatandaşlar kendi ihtiyaçları için kullanıyor.

PEYNİRLER 70-80 LİRAYA SATILIYOR

Satışı yapılan peynirler ise 70 ila 80 lira arasında fiyatlardan alıcı buluyor.

Konya'daki mağarada olgunlaşan peynirler 5 ay sonra şölenle çıkartıldı VİDEO



ŞENLİKLE KUTLUYORLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi, peynirlerin çıkartılma sırasında Tulum Peyniri Çıkartma Şöleni düzenliyor.

VATANDAŞLARA PEYNİR İKRAM EDİLDİ

Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılören’de bulunan mağaralara, nitelik ve kalite analizleri yapmak ve ürün geliştirmek maksatlı 50 kilogram peynir koyuldu. Tulum Peyniri Çıkarma Şöleni’nde çıkarılan peynir, vatandaşlara ikram edildi.

"BU BİZİM YILLARDIR DEVAM EDEN BİR GELENEĞİMİZ"

Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, “Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak 2021 yılı peynir festivalini açtık. Bu bizim yıllardır devam eden bir geleneğimiz. Biz 5 ay önce mağaraya peynirleri bıraktık. 5 ay sonra biz mağaradan açılışı yaptık. Vatandaşlar peynirlerini alıyor, evine yiyeceği kadar götürüyor. Vatandaşlar Konya’nın her yerinden geliyor. 5 ay boyunca bu şeklide durur. Haziran ayında burasının bekçisi tutulur, 5 ay peynirler mağarada bekler." dedi.

“HER SENE PEYNİRİMİZİ BURAYA BIRAKIYORUZ”

Her yıl peynirlerini mağaraya bırakan Mustafa Ceylan, "Burada mağarada peynir olgunlaşır, kaynar peynirler lezzetli bir hal alır. Her sene buraya bırakırız." ifadelerini kullandı.

Kızılören Mahallesi sakinlerinden Ali Bardakçı, "5 ay kadar burada duruyor. Sağlıklı olması için biz buraya bırakırız. Daha sonra peynirleri gelecek seneye kadar tüketiriz." şeklinde konuştu.

"PEYNİRİMİZİ DAHA SAĞLIKLI OLSUN DİYE BURAYA GETİRİYORUZ"

Yıllardır peynir geleneğine devam eden Sefaköy Mahallesi sakini Ramazan Şanlı, "Biz buraya daha sağlıklı olsun diye mağaraya bıraktık. Burada herkes memnun oluyor. Biz buradan daha çok memnun olmayı isteriz, yani ilerleyen yıllarda da buraya gelmek isteriz. Biz buraya peynir getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.