Konya'daki restoran paket servisin yanında kedi-köpek maması hediye ediyor

Hayvansever bir restoran siparişin yanında kedi ve köpek maması vererek, müşterilerinin bunları kendi hayvanlarına ya da sokak hayvanlarına vermesini istiyor.

Konya'daki restoranın servisle birlikte müşterilerine kedi-köpek maması vermesinin nedeni, hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak.

PROJENİN İSMİ "İYİLİK HAREKETİ"

Son dönemlerde hayvanlara yapılan kötü muamelenin ortadan kalkması için bir adım atmak isteyen restoran çalışanları yaptıkları etkinliğe “İyilik Hareketi” ismini koydu.

"TÜM ESNAFA ÖRNEK OLMAYI İSTİYORUZ"

Müşterilerinden mamaları kapılarının önlerine koyarak, sokak hayvanlarını beslemelerini isteyen restoranın genel koordinatörü Muhammed Çalkam, "Tüm dünyada hayvanlar katledilip, şiddet uygulanıyor. Biz de farkındalık yaratmak istedik. Tüm esnafa örnek olmak istiyoruz." dedi.

Proje kapsamında restoranda “gel-al” veya telefonla verilen siparişlerde müşterilere kedi ve köpek mamaları hediye ediliyor. Restoran çalışanları, müşterilerinden mamaları kapılarını önüne koyarak, sokak hayvanlarını beslemelerini istiyor. 2 aydır sürdürülen proje ile hem hayvanlara yönelik şiddetin azalması için farkındalık oluşturmak hem de hayvan sevgisine teşvik etmek amaçlanıyor.

“BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ CANLILARI DA DÜŞÜNMEMİZ GEREK”

Müşterilerden Hüseyin Yapıcı ise, "Proje güzel düşünülmüş. Sadece kendimizi değil, çevrede birlikte yaşadığımız canlıları da düşünmek gerekiyor. Bu dayanışmanın diğer firmaların da örnek alması gerekiyor." dedi.