Konya'dan ilk 6 ayda 1 milyar 609 milyon dolarlık ihracat

Konya'dan ilk 6 ayda 1 milyar 609 milyon dolarlık ihracat

Haziran ayı ihracatı açıklanınca iller de kendilerindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, hedeflerini açıkladı.

İhracatını haziran ayında da artırma başarısı gösteren Konya Ticaret Odası (KTO), 2022’nin ikinci yarısında da hedeflerinin sanayicilerle iş birliği içinde çalışmaya devam etmek olduğunu sıraladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022’nin Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’de Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5’lik artışla 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleşti.

Konya’nın haziranda ihracatı yüzde 2,19 arttı

61 ilin ihracatını artırdığı haziranda Konya’nın ihracatı yüzde 2,19 artarak 279,1 milyon dolar oldu.

İHA'nın haberine göre, haziran ayı rakamlarına göre Konya’nın yılın ilk yarısında ihracatı yüzde 9,68 artarak 1.609 milyar dolara ulaştı.

İhracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Haziran’da Konya’nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,19 artarak 279 milyon 178 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakama göre Konya il bazında genel ihracattan yüzde 1,33 pay almıştır. 2022 yılı ilk altı aylık ihracat rakamımız da 1 milyar 609 milyon dolar olmuştur. Ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,68 artış göstermiştir. Emeği geçen tüm tüccar, sanayici ve dış ticaret çalışanlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.