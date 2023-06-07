Konyalı üretici buğday ve arpa alım fiyatlarından memnun kaldı Dün yeni buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı. Belirli bir süredir fiyatların açıklanmasını bekleyen çiftçi sonuçtan memnun kaldığını bildirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2023 hasat dönemindeki buğday ile arpanın alım fiyatları ve teşvik rakamları, Konyalı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, bu yıl Konya Ovası'nda hububat ekim alanlarının yüzde 5-10 arttığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı:

Bu fiyatın üretimi destekleyeceğine inanıyorum. Piyasanın beklediği fiyat ve 1.000 lira destekle çiftçimizin eline 9 bin 250 lira geçecek. Gübre ve enerji gibi girdilerde düşüş var, bu da çiftçimizi memnun edecek bir fiyat.

Rekoltenin yüksek olması bekleniyor

Çevik, Konya'da nisan, mayıs yağışlarına bağlı olarak rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Afet olmadan sezona yetişirsek bereketli bir yıl olur. Türkiye genelinde 21 milyon ton civarında hububat bekliyorum inşallah. Hedeflerimiz bu şekilde. Bu fiyatlarda üreticimizin maliyet fiyatları üzerinde bayağı bir kâr rehabilitesi var. Bu da iyi bir şey üreticimiz tarafından. Çünkü üreticimiz de bir yıl emek veriyor. Bu fiyatın üreticimizin emeğinin karşılığı olduğunu düşünüyorum.