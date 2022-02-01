Kooperatiflerin denetim usulleri yenilendi

Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimi ile birlik ve merkez birliklerinin denetim için yetkilendirilmesine ilişkin esaslar değişti.

Kooperatifler kanunlarla yönetiliyor ve devletçe denetime tabi tutuluyor. Bu alanda denetimle ilgili yeni kararlar alınarak uygulamaya geçildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

DENETLEYİCİLERİN YETKİLERİ TESPİT EDİLDİ

Yönetmelikle, kooperatif ve kooperatiflere bağlı üst kuruluşlarının denetim konuları ve kapsamı, denetçilerin nitelikleri, denetleme organının üyelerinin seçilmesi, üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları tespit edildi.

DIŞ DENETİM KONUSUNDAKİ AYRINTILAR NETLEŞTİ

Ayrıca, kooperatiflerde dış denetimin konusu ve dış denetçinin nitelikleri ve eğitimleri, dış denetime tabi kooperatifler, yetkili birlikler ve merkez birlikleri de belirlendi.