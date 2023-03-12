Korku psikolojisi emlak satarken hataya neden oluyor Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin aktif fay haritası gündeme geldi. Özellikle İstanbul'un ilçe bazında tehlikeli olarak belirtilen yerlerinde oturanlar kendilerine çözüm arıyor. Uzmanlar tarafından böyle bir panik ortamında alınan emlak kararlarının sağlıklı olmayacağı düşünüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeni ile vatandaşlar sağlam olmadığı düşündükleri konutlarını değiştirmek istiyorlar.

Uzmanlar artık konutunu değiştirmek isteyenlerin konforu değil depreme dayanıklılığı sorduğunu beyan ediyor.

“Herkes arazi veya tarla alıp müstakil konteynerde yaşamak istiyor”

Peş peşe yaşanan büyük depremlerin ardından birçok vatandaş o bölgeden uzak olsa da evine girmekte tereddüt etti. Türkiye'nin pek çok noktasında vatandaşlar yüksek katlı binalardan çıkıp müstakil ve az katlı binaları tercih etmeye başladı.

"Korku psikolojisiyle yapılan gayrimenkul satışlarının hataya yol açıyor"

Korktukları için evlerini satıp arazide yaşamak isteyen yüzbinlerce kişi olduğunu belirten Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, korku psikolojisiyle yapılan gayrimenkul satışlarının hataya yol açtığını söyledi.

"Emlak sektöründe büyük bir değişim yaşandı"

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından emlak sektöründe büyük bir değişim yaşandığını ifade eden Elfi Gayrimenkul Broker'ı Özkan Aydemir, şu bilgileri verdi.

Bulunduğumuz ilde bile çok fazla satılık ilan yoktu. Ancak şu anda bir mahallede bile 180 olan satılık ilanı, 300’ün üzerine çıkmış bulunmaktadır. Korku ve panikle birlikte birçok vatandaşımız, dairelerini satışı çıkardı. Bu da sektörde kiralık daire sıkıntısı yaşamamıza sebep oldu. Ayrıca bununla beraber geriye kalan dairelerin de kira fiyatları yükseliyor. 1999 yılında yaşanan depremde de biz bununla karşılaştık. Şu anda da bunu yaşıyoruz. Herkes korku psikolojisiyle mülkünü satmaya çalışıyor. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Panik ile alınan satım kararı mutlaka hataya sebep olacaktır. O yüzden biraz sakin ve bu konuda deneyimli kurumsal firmalarla görüşmelerini tavsiye ediyoruz.

"Kredi oranları çok düşük"

Birçok müşterinin geçtiğimiz senelerde konut alırken kredi kullandığını belirten Aydemir, şu sözleri söyledi:

Ama son 1 yıldır bankalar konut kredisi vermemeye başladı. Alınan krediler de çok az olduğu için kimin elinde para varsa o gayrimenkul alabiliyor. Bu da yatırımcı müşterinin gayrimenkul almasının önüne geçmiş oldu. Birçok müşterimiz zaten 6 Şubat sonrası daire almaktan vazgeçti. Yüksek kat ve deprem öncesi binalardan alım yapmak için sözleşme yapan kişiler, sözleşmelerin iptaline başvurdu.

"Herkes yatay mimariye yöneldi"

Herkesin yatay mimari, düşük katlı veya villa tipi mülk almak için başvurduğunu ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

Kiralamak isteyenler bile bu kriterleri arar oldu. Tabii ki, villa veya müstakil konutların fiyatları yukarı yönde hareket etmeye başladı. Şu anda baktığımız zaman Bursa ve Balıkesir bölgesinde tarla yatırımlarına yönelen çok gördük. Bu arazileri alıp konteyner koyup yaşamak isteyenler de ortaya çıktı. Yüksek katlı evdense burada kendime farklı bir hayat kurayım diyen çok kişi oldu.

"Havuz, park ve bahçe özelliği soran yok"

Daha önce müşterilerin sosyal alanları, havuz, oyun parkı veya bahçesi olan siteleri tercih ettiğini belirten Aydemir, şöyle dedi: