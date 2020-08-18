Korona aşısı geliştiren firmaların borsadaki değerleri arttı

Biyoteknoloji firmalarının değer artışının nedeni, aşı çalışmalarındaki hızlı ilerleme olarak gösterildi.

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten firmaların finansal yönleri de dikkat çekiyor.

Halihazırda koronavirüse karşı yürütülen 168 farklı aşı geliştirme çalışmasının çoğu, biyoteknoloji firmaları üzerinden yapılıyor.

Firmaların değerleri de çalışmalara oranla aynı şekilde büyüyor.

BİYOTEKNOLOJİ FİRMALARININ DEĞERİ KATLANDI

Klinik denemelerde 3. aşamaya geçen ABD merkezli Moderna'nın Wall Street'teki değeri yüzde 250 oranında artarak, yaklaşık 30 milyar dolara ulaştı.

Inovio ve Novavax firmalarının değerlerinde de sırasıyla yüzde 350 ve yüzde 3 bin 580 oranında büyümeler kaydedildi. Dealogic firmasının değeri 9 milyar dolara ulaştı.

BEKLENMEDİK ARTIŞ

Nasdaq'te değer artışı yaşayan bir diğer şirket ise lman CureVac oldu. CureVac, 10 milyar dolar değere ulaştı.

Konuyla ilgili uzmanlar, bu başarı oranının "beklenmedik" olduğuna dikkat çekiyor. Kimilerine göre ise aşı geliştirme sürecindeki hızlı ilerleme, piyasalara cesaret veriyor.