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    Koronavirüs aşıları ithalat uygunluk denetimi listesine alındı

    Koronavirüs aşıları, ithalat uygunluk denetimi listesine alınarak insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine tabi tutulacak.
    • AA
    • 25.03.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:52
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    Koronavirüs aşıları ithalat uygunluk denetimi listesine alındı

    Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak tüm ülkelerin gündeminde olan aşılarla ilgili yeni bir karar daha yürürlüğe girdi.

    Koronavirüs aşıları, insan vücuduna uygulanacak olan SARS ile ilişkili koronavirüs aşılarının insan sağlığı ve güvenliği yönünden  uygunluk denetimine tabi olacak.

    KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Ticaret Bakanlığı'nın "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

    Koronavirüs aşıları ithalat uygunluk denetimi listesine alındı #1

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