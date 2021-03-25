Koronavirüs aşıları ithalat uygunluk denetimi listesine alındı

Koronavirüs aşıları, ithalat uygunluk denetimi listesine alınarak insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine tabi tutulacak.

Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak tüm ülkelerin gündeminde olan aşılarla ilgili yeni bir karar daha yürürlüğe girdi.

Koronavirüs aşıları, insan vücuduna uygulanacak olan SARS ile ilişkili koronavirüs aşılarının insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine tabi olacak.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı'nın "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.