Koronavirüs avokado üretimini artırdı

Koronavirüs salgınında bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ürünlerden avokadoya ilgi artınca üretim de katlandı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Gastronomi Mutfak Sanatları, Aşçılık Programı öğrencilerine avokado ve çeşitleri hakkında bilgiler aktardı.

Gastronomi ve mutfak sanatları dünyasında çok sık kullanılan, içerdiği zengin protein ve vitaminler nedeniyle dikkatleri üzerinde toplayan avokado meyvesi hakkında merak edilen sorular cevaplandırıldı.

VÜCUDUN DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Hilmi Sevilgen, Meksika kökenli avokadonun çok kıymetli bir meyve olduğunu, içeriğinde pek çok değerli besin maddelerinin bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle gastronomi dünyasında bu meyvenin çok sık kullanıldığını vurgulayan Sevilgen, “Avokadonun içeriğinde birçok besin değerleri var, vitaminler var. Özellikle koronavirüs salgınının ortaya çıktığı dönemde avokadonun ne kadar önemli bir besin olduğu bir kez daha bilinmiş oldu. Yenildiğinde vücudun direncini artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.





ECZACILIK VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Üstelik bu meyve, eczacılık başta olmak üzere kozmetik sektöründe de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Avokadonun besin değerleri çok yüksek. Bir kişinin alması gereken bütün besin değerlerini üzerinde barındırıyor.

GELECEĞİN ŞEFLERİNE "AVOKADO KULLANIN" ÖNERİSİ

Eğer bir restoran açacaksınız, avokado ile ilgili yemek çeşitlerine önem verin. Eğer önem verirseniz hem müşterileriniz sağlıklı olacak hem de sizleri tercih edecek.” diye konuştu.

“PANDEMİ AVOKADO ÜRETİMİNİ PATLATTI”

Avokado meyvesinin her açıdan mükemmel bir meyve olduğuna vurgu yapan Sevilgen, bu meyvenin Türkiye’de ilk kez 1980 yılında ekildiğini söyledi. İlk deneme ekimlerinin Muğla, Adana, Mersin ve Antalya’da yapıldığını aktaran Sevilgen, “Pandemi döneminde tarımın tamamında bir patlama oldu. Özellikle avokado ve muzda Alanya, Anamur ve Gazipaşa’da 38-40 binlik hektarda üretim yapılıyordu. Pandemiden sonra üretim sahası genişledi. Şu anda üretim sahası, Muğla’dan Hatay’a kadar uzandı. Gelecek yıl ekilen alan miktarı 100 bin hektara çıkacak. Pandemi hem avokado fiyatlarını yükseltti hem de üretimin iki kat artmasına neden oldu.” ifadelerini kullandı.

“TURİZM SEKTÖRÜNDEN YOĞUN TALEP VAR”

Alanya HEP Üniversitesi’nde aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin sorularını cevaplandıran Hilmi Sevilgen, bu meyvenin şu anda 13 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Özellikle turizm sektörünün bu meyveye çok yoğun talep gösterdiğini aktaran Sevilgen, yurt içindeki talebi karşılamakta zorlandıklarını, yeni ekim alanlarının artmasıyla ihracat rakamlarında da gelecek yıldan itibaren artış göreceklerini söyledi.