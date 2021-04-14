Koronavirüse çare, kişiye özel tatil planı

İlkbaharın sıcaklarının hissedilmeye başladığı günümüzde insanların aklına yazın yaşayacağı tatil geliyor. Geçen sene de sönük geçen tatil planlarına bu yıl daha korumacı yaklaşabiliyoruz.

Geçen yıl şubat ayında başlayan koronavirüs salgını nedeni ile bir çoğumuz tatilini ertelemek ya da kısıtlamak zorunda kaldı. Bu yıl geçen yılın deneyimlerinden yola çıkarak daha izole ve daha korunaklı tatil yapmak isteyenler, kişiye özel tatil seçeneklerine sarılıyor.

TURİZMİN YENİ GÖZDESİ “KİŞİYE ÖZEL TATİLLER” OLDU

Salgın nedeniyle otel gibi kalabalık ortamlara girmek istemeyenler, havuzlu villa ve yat gibi kişiye özel tatillere yönelirken, bu rezervasyonlarda doluluk şimdiden yüzde 60'lara ulaştı, yazın yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

"YENİ TREND VİLLA VE YAT KİRALAMA"

Villa ve yat kiralama sektöründe faaliyet gösteren Yusuf Temrel, koronavirüs salgınıyla insanların tatil tercihlerinin değişim gösterdiğini söyledi. Yeni trendin villa ve yat kiralama olduğunu belirten Temrel, otel gibi kalabalık mekanlara girmek istemeyenlerin bu seçeneklere yöneldiğini bildirdi.

HES KODU UYGULAMASI GEÇERLİ

Konaklama yapacak misafirler villa girişi sırasında kimlik bilgileri ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) kodunu da beyan edecek.

"DAHA SAĞLIKLI TATİL YAPABİLMEK İÇİN"

Daha sağlıklı bir tatil imkanı sunmak adına gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Temrel, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yaz sıfır vaka ile süper güvenlikli bir tatil dönemi geçirdik. Bu kapsamda villalarımızın temizliği, dezenfeksiyon işlemleri, havuz bakımı gibi konularda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yaptık. Biyosidal antimikrobiyal yüzey koruyucular ile villaları ve havuzları tüm virüs, bakteri ve yosunlara karşı kapladık. Villalara uzun süreli etkisi olan dezenfektanlar ekledik. Takım arkadaşlarımıza eğitimler verdik."

YERLİ TURİSTLER TALEP EDİYOR

Özellikle Kalkan bölgesine ilginin yüzde 50 arttığına işaret eden Temrel, şöyle konuştu:

"Yurt dışı rezervasyonları henüz tam başlamamasına rağmen villa tatili seçeneği, yerli turistlerin yoğun talebiyle karşılaştı. Lüks villalarda günlük tatilin ücreti 1.100 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Kiralamalar ise en az 5 geceden başlıyor, haftalık yaklaşık 8 bin lira ile 50 bin lira arasında çeşitlilik gösteriyor.

YAT KİRASI HAFTALIK 30-120 BİN LİRA ARASINDA

Yat rezervasyonlarında da benzer şekilde şimdiden yüzde 60-70 oranında takvimler kapandı. Geçen yıla göre yüzde 30 artış kaydedildi. Yat kiralama fiyatları haftalık 30 bin lira ile 120 bin lira arasında değişiyor."

Temrel, Kaş'ın turistik bölgesi Kalkan'ın, villa turizminin dünya başkenti olarak anıldığına dikkati çekerek, bölgeye her yıl birçok ülkeden turist geldiğini anlattı.