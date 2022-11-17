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    Koronavirüs Çin'de piyasaları etkilemeye devam ediyor

    Çin'de koronavirüs vakaları nedeniyle ekonomik aktivitenin sekteye uğrayabileceği endişesi, bölge genelinde pay piyasalarını baskılıyor.
    • 17.11.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:53
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    Koronavirüs Çin'de piyasaları etkilemeye devam ediyor

    Çin'de artan koronavirüs vakaları, kısıtlamaları tetiklediği için ekonomiye yön vermeye devam ediyor.

    Asya piyasaları, Çin başta olmak üzere koronavirüsün etkisinde kalmaya devam ediyor.

    Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 25,3 artışla beklentilerin altında kalırken, ithalat yüzde 53,5 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

    Tencent Holding'in hisseleri değer kaybetti

    Tencent Holding'in, dün açıkladığı bilançoda kârlılığı beklentilerin altında kalırken, bugün holdingin hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

    AA'nın haberine göre, söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 geriledi.

    Koronavirüs Çin de piyasaları etkilemeye devam ediyor #1


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