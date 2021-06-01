Koronavirüs Diyarbakır'daki bakırcı esnafını da etkiledi

Bakırcılık denince ilk akla gelen Diyarbakır'da, koronavirüs salgınının olumsuz etkisi ile bakırcı esnafının da işleri düştü.

Diyarbakır’da asırlardır işlenen bakır, hediyelik eşya olarak da vatandaşlar tarafından yoğun rağbet görüyor. Turistlerin uğramadan geçmediği, günün her anı insan yoğunluğunun had safhada olduğu Diyarbakır Bakırcılar Çarşısı da tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi pandemi nedeni ile iş yapamaz duruma geldi.

DİYARBAKIR'DA BAKIRCI ESNAFI KORONAVİRÜSTEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bakırcı ustaları, koronavirüsten görünürde en çok yeme içme sektörünün etkilendiğini fakat kendilerinin de bu süreçte iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi.

“HEDİYELİK EŞYA İŞİ OLDUĞU İÇİN BİZİ HERKESTEN ÇOK ETKİLEDİ”

Yaklaşık 1 asırdır bakırcılık mesleği ile uğraştıklarını belirten Kemal Tanrıkulu, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Diyarbakır’da bakırcılıkla uğraşıyoruz. Dede mesleğini devam ettiriyoruz, 4 kuşak bu işi yapıyoruz. 1944 beri buradayız. Diyarbakır’da tek bakırcı imalatıyız. Bölgede bakırı ham madde olarak alıp işleyen tek firmayız. Kısıtlama tüm sektörlerde olduğu gibi bizi de etkiliyor. Görünüşte ne kadar yeme içme sektörü görünse de bizim de hediyelik eşya olduğu için bizi herkesten çok etkiledi. 20 işçi çalıştırıyoruz burada beraber ekmek yiyoruz.

KİRALAR ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR

Kısıtlama sürecinde dükkanlar kapalı bizim gıda da olmadığı için mecburiyet de yok cebimizden iş yeri ücreti ödemeye devam ediyoruz." diye konuştu.