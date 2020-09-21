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    Koronavirüs Eskişehir tarihi Odunpazarı evlerinde çalışan esnafı da vurdu

    Çiğ böreği ile meşhur Eskişehir tarihi Odunpazarı evlerinde çalışan esnaf, normalleşme süreci diye açtıkları dükkanlarında, yeniden artan koronavirüs vakalarından dolayı işsizlikle savaşıyor.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 11:21
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    Koronavirüs Eskişehir tarihi Odunpazarı evlerinde çalışan esnafı da vurdu

    Koronavirüs salgını Türkiye genelinde bütün esnafların işini sekteye uğrattığı gibi Eskişehir Odunpazarı Evlerinde çalışan esnafları da aynı şekilde olumsuz etkiledi.

    Koronavirüs Eskişehir tarihi Odunpazarı evlerinde çalışan esnafı da vurdu #1

    KORONAVİRÜS VAKARANI ARTINCA, İŞLER DURMA NOKTASINA GELDİ

    Haziran ayında normalleşme süreci ile birlikte açılan işletmelere şimdi de koronavirüsün ikinci dalgasının başlaması ile birlikte bu bölgede bulunan esnafın işleri yeniden durma noktasına geldi.

    Koronavirüs Eskişehir tarihi Odunpazarı evlerinde çalışan esnafı da vurdu #2

    TURİSTİK TURLAR SAYESİNDE İŞLETMESİ AYAKTA KALABİLİYORDU

    Odunpazarı Evlerinde çiğbörek ve gözleme dükkanı işleten Müjgan Alem, “Burası turlarla ayaktaydı ve şu an koronanın tekrar yükseldiği için hiç tur gelmiyor. Günde 3 masa ya 4 masa geliyorlar o da Eskişehir’den kendi müşterilerimizdir. Dayandığımız kadar dayanacağız sonra da kapatıp gideriz. Bu dükkana da kira veriyoruz. Kirasını bile kazanamıyoruz.” dedi.

    “BU DURUMDA OLMAKTANSA KARANTİNA DAHA İYİ”

    Müjgan Alem, bu durgunluktansa karantina onun için daha iyi olduğunu söyledi. Dükkanın açık olduğu sürece kazandığından daha çok cepten gittiğini anlatan Alem, şunları söyledi:

    “Bu durumdansa karantina daha iyi olur çünkü kapatmak için bir bahane oluyor o zaman. Şimdi kapatıp gitsem devamlı gelen müşteriler ne oldu niye kapattınız diyecek ve ayağı kesilecek. Açığız ve kazandığımızdan çok cepten gidiyor.

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