Koronavirüs etkinlik sektöründen 10 milyon kişiyi etkiledi

TEODER Başkanı Erol Yıldırım, Kasım 2020 tarihli bir araştırmanın verilerine göre, küresel etkinlik endüstrisinin pandemi sürecinde en az 30 milyar dolarlık kayba uğradığını ifade etti.

Etkinlik sektörü koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendi. Sektör kendisini toparlayabilmek için etkinliklerin devam edeceği sağlıklı günlerin geri gelmesini bekliyor.

Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER) Başkanı Erol Yıldırım, etkinlik ve düğün sektörünün zor durumda olduğunu vurgulayarak, sektörün, mayıs ayından sonra normale döneceğini öngördüklerini söyledi.

KÜRESEL ETKİNLİK ENDÜSTRİSİ 30 MİLYAR DOLARLIK KAYIPTA

Sektördeki kısıtlamaların devam etmesi durumunda ciddi sorunlar yaşanabileceğine dikkat çeken Yıldırım, “Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı mağduriyetler, istihdam edilen personel ve aileleri ile birlikte yaklaşık 10 milyon kişiyi olumsuz etkiledi. Küresel etkinlik endüstrisi pandemi sürecinde en az 30 milyar dolarlık kayba uğradı.” dedi.

“KISITLAMALARDAN 10 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ”

Yıldırım, “Etkinlik sektöründe faaliyetler minimum 4 ay maksimum 2 yıl öncesi planlanıyor. Bu süreçte kısıtlama kararları etkinlik firmalarında büyük bir kaosa sebep oldu. Ayrıca; kapora iade kararları, ikramsız, eğlencesiz ve 1 saatle sınırlı düğün organizasyonları sektöre, bağlı iş kollarına ve tedarik firmalarına ciddi zarar verdi.” diye konuştu.

SEKTÖR MAYIS AYI SONUNU BEKLİYOR

Erol Yıldırım, 2021 Mayıs ayı sonu itibarıyla sektörün tam olarak faaliyete başlamasını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“TEODER’e üye etkinlik firmaları, Türkiye’de 30 yıldan fazla bir süredir hizmet veriyor. Etkinlik sektörü, doğrudan ya da dolaylı olarak 66 farklı sektöre katkı sunuyor. Türkiye’de etkinlik sektörü ile bağlantılı iş kolları toplam 25 milyar dolarlık bir bütçe oluşturuyor. Sektörde yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi istihdam ediliyor. Bu insanlar artık evlerine ekmek götüremiyor. Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı mağduriyetler, istihdam edilen personel ve aileleri ile yaklaşık 10 milyon kişiyi olumsuz etkiledi.”

“SEKTÖRÜN YÜZDE 72’Sİ DEVAM EDEMEZ”

Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre; etkinlik sektöründe firmaların yüzde 42'si 10 yıl ve üzeri süredir faaliyet gösteriyor. Sektör temsilcilerinin yüzde 86'sı, son 1 yıllık pandemi sürecinde en az yüzde 75 ve üzeri oranlarda ciro kaybı yaşadı. Ankete göre, sektör temsilcilerinin yüzde 72'si, finansal yardım almadan operasyonlarına 3 aydan daha uzun süre devam edemeyecek. Sektör temsilcileri için kamu desteklerinden en önemlileri; iş gücünü korumaya dönük destekler, mali yardımlar ve ertelemeler olarak kaydedildi.