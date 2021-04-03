Koronavirüs kısıtlamaları Gölcük Tabiat Parkını boş bıraktı

Bolu’nun incisi Gölcük Tabiat Parkı kentin “çok yüksek risk” kategorisinde yer alması sebebiyle hafta sonu sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü.

Koronavirüs salgınının boyutları artınca tatilcilerin gözde mekanları da boş kaldı. Bu bölgelerden birisi de "Gölcük Tabiat Parkı" oldu.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden olan ve yılın 4 mevsiminde özellikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, kentin koronavirüs haritasında “çok yüksek risk” kategorisinde olduğu için sokağa çıkma yasağında bomboş kaldı.

PİKNİK ALANLARI VE DİNLEME YERLERİ ÇOK

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı’nda yasak nedeniyle piknik alanları ve dinlenme yerleri boş kaldı.